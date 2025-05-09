Рейтинг@Mail.ru
Мексика подала иск против Google - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/meksika-2016111017.html
Мексика подала иск против Google
Мексика подала иск против Google - РИА Новости, 09.05.2025
Мексика подала иск против Google
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство подало судебный иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:01:00+03:00
2025-05-09T20:01:00+03:00
в мире
технологии
мексика
мексиканский залив
мехико (штат)
клаудия шейнбаум
дональд трамп
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0ab1b6f2ac8c3dfc88c8730d2cf7291b.jpg
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство подало судебный иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" вместо Мексиканского залива. Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. "Иск (против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" - ред.) уже подан. Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждем следующего ответа", - заявила Шейнбаум на пресс-конференции в Мехико. По словам политика, Мексика требует от Google строго соблюдать обозначения, утвержденные правительством США, согласно которым новое название может использоваться только для части залива, относящейся к американской континентальной платформе. Шейнбаум уточнила, что руководство в Мехико не возражает против права властей в Вашингтоне переименовывать географические объекты в пределах своей юрисдикции, однако категорически отвергает распространение этих названий на территорию других государств, что противоречит международным нормам. "Мы настаиваем: у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы", - подчеркнула Шейнбаум. Руководство в Мехико потребовало, чтобы Google внесла исправления в цифровую картографию и восстановила название Мексиканского залива для тех районов акватории, которые принадлежат Мексике и Кубе.
https://ria.ru/20250507/grenlandiya-2015682263.html
https://ria.ru/20250429/ssha-2014188545.html
мексика
мексиканский залив
мехико (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_b1260459b0f9b30e19ceca46532db942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, мексика, мексиканский залив, мехико (штат), клаудия шейнбаум, дональд трамп, google
В мире, Технологии, Мексика, Мексиканский залив, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп, Google
Мексика подала иск против Google

Президент Мексики Шейнбаум подтвердила подписание иска против Google

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство подало судебный иск против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" вместо Мексиканского залива.
Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
МИД Дании вызовет посла США из-за статьи WSJ о Гренландии, передает AFP
7 мая, 20:22
"Иск (против компании Google в связи с отображением на цифровых картах названия "Залив Америки" - ред.) уже подан. Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждем следующего ответа", - заявила Шейнбаум на пресс-конференции в Мехико.
По словам политика, Мексика требует от Google строго соблюдать обозначения, утвержденные правительством США, согласно которым новое название может использоваться только для части залива, относящейся к американской континентальной платформе. Шейнбаум уточнила, что руководство в Мехико не возражает против права властей в Вашингтоне переименовывать географические объекты в пределах своей юрисдикции, однако категорически отвергает распространение этих названий на территорию других государств, что противоречит международным нормам.
"Мы настаиваем: у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы", - подчеркнула Шейнбаум.
Руководство в Мехико потребовало, чтобы Google внесла исправления в цифровую картографию и восстановила название Мексиканского залива для тех районов акватории, которые принадлежат Мексике и Кубе.
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек
29 апреля, 19:46
 
В миреТехнологииМексикаМексиканский заливМехико (штат)Клаудия ШейнбаумДональд ТрампGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала