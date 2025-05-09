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В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:09 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/meksika-2015924163.html
В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев
В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев - РИА Новости, 09.05.2025
В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев
Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в четверг в охраняемой природной зоне Сочимилько в столице Мексики - в честь... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:09:00+03:00
2025-05-09T09:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мексика
мехико (штат)
ссср
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
волонтеры победы
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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в четверг в охраняемой природной зоне Сочимилько в столице Мексики - в честь юбилея волонтеры из организаций российских соотечественников при поддержке мексиканских экологов высадили 80 деревьев на искусственном острове. "В этом году мы решили, что к 80-летию Победы здорово было бы посадить восемьдесят деревьев. Местные ассоциации, работающие в Сочимилько, помогли найти площадку в этой охраняемой природной зоне, и выделили нам целый чинампа, искусственный остров, под посадку" - рассказала РИА Новости глава Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова. Инициаторами акции, которая прошла в Мехико в четвертый раз, выступили представительство Россотрудничества в Мексике и движение "Волонтёры Победы", поддержку им оказали молодежная организация Русактив и Русский дом в Мексике, мексиканская ассоциация русофилов Cucurusa, представители муниципалитета Сочимилько и местные экологи. С учетом особенностей столичной охранной зоны Сочимилько для высадки был выбран эндемичный для этого района вид - дерево ауэхоте, корни которых укрепляют искусственные острова. По словам Богдановой, саженцы этих растений для акции предоставила российским соотечественникам мексиканская сторона. Участие в высадке "Сада памяти" приняли, по подсчетам организаторов, около 100 человек, включая российских дипломатов и руководителя дипмиссии Николая Софинского, соотечественников, студентов государственных и частных вузов страны, изучающих русский язык, а также жители столицы, откликнувшиеся на приглашение через социальные сети. "Во время церемонии мексиканские участники вспоминали вклад СССР в победу над нацизмом, принесенные жертвы, и отмечали важность сохранения исторической памяти, особенно для молодёжи. При этом они подчеркнули и экологическую значимость акции, что особенно актуально для Мексики", — добавила Богданова.
https://ria.ru/20250506/ingushetija-2015345961.html
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мексика
мехико (штат)
ссср
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мексика, мехико (штат), ссср, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Мехико (штат), СССР, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Волонтеры Победы
В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев

В Мексике волонтеры высадили 80 деревьев в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в четверг в охраняемой природной зоне Сочимилько в столице Мексики - в честь юбилея волонтеры из организаций российских соотечественников при поддержке мексиканских экологов высадили 80 деревьев на искусственном острове.
"В этом году мы решили, что к 80-летию Победы здорово было бы посадить восемьдесят деревьев. Местные ассоциации, работающие в Сочимилько, помогли найти площадку в этой охраняемой природной зоне, и выделили нам целый чинампа, искусственный остров, под посадку" - рассказала РИА Новости глава Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова.
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Инициаторами акции, которая прошла в Мехико в четвертый раз, выступили представительство Россотрудничества в Мексике и движение "Волонтёры Победы", поддержку им оказали молодежная организация Русактив и Русский дом в Мексике, мексиканская ассоциация русофилов Cucurusa, представители муниципалитета Сочимилько и местные экологи.
С учетом особенностей столичной охранной зоны Сочимилько для высадки был выбран эндемичный для этого района вид - дерево ауэхоте, корни которых укрепляют искусственные острова. По словам Богдановой, саженцы этих растений для акции предоставила российским соотечественникам мексиканская сторона.
Участие в высадке "Сада памяти" приняли, по подсчетам организаторов, около 100 человек, включая российских дипломатов и руководителя дипмиссии Николая Софинского, соотечественников, студентов государственных и частных вузов страны, изучающих русский язык, а также жители столицы, откликнувшиеся на приглашение через социальные сети.
"Во время церемонии мексиканские участники вспоминали вклад СССР в победу над нацизмом, принесенные жертвы, и отмечали важность сохранения исторической памяти, особенно для молодёжи. При этом они подчеркнули и экологическую значимость акции, что особенно актуально для Мексики", — добавила Богданова.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМексикаМехико (штат)СССРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Волонтеры Победы
 
 
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