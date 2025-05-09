https://ria.ru/20250509/meksika-2015924163.html

В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев

В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев - РИА Новости, 09.05.2025

В Мексике волонтеры высадили восемьдесят деревьев

Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в четверг в охраняемой природной зоне Сочимилько в столице Мексики - в честь... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:09:00+03:00

2025-05-09T09:09:00+03:00

2025-05-09T09:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мексика

мехико (штат)

ссср

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

волонтеры победы

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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в четверг в охраняемой природной зоне Сочимилько в столице Мексики - в честь юбилея волонтеры из организаций российских соотечественников при поддержке мексиканских экологов высадили 80 деревьев на искусственном острове. "В этом году мы решили, что к 80-летию Победы здорово было бы посадить восемьдесят деревьев. Местные ассоциации, работающие в Сочимилько, помогли найти площадку в этой охраняемой природной зоне, и выделили нам целый чинампа, искусственный остров, под посадку" - рассказала РИА Новости глава Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова. Инициаторами акции, которая прошла в Мехико в четвертый раз, выступили представительство Россотрудничества в Мексике и движение "Волонтёры Победы", поддержку им оказали молодежная организация Русактив и Русский дом в Мексике, мексиканская ассоциация русофилов Cucurusa, представители муниципалитета Сочимилько и местные экологи. С учетом особенностей столичной охранной зоны Сочимилько для высадки был выбран эндемичный для этого района вид - дерево ауэхоте, корни которых укрепляют искусственные острова. По словам Богдановой, саженцы этих растений для акции предоставила российским соотечественникам мексиканская сторона. Участие в высадке "Сада памяти" приняли, по подсчетам организаторов, около 100 человек, включая российских дипломатов и руководителя дипмиссии Николая Софинского, соотечественников, студентов государственных и частных вузов страны, изучающих русский язык, а также жители столицы, откликнувшиеся на приглашение через социальные сети. "Во время церемонии мексиканские участники вспоминали вклад СССР в победу над нацизмом, принесенные жертвы, и отмечали важность сохранения исторической памяти, особенно для молодёжи. При этом они подчеркнули и экологическую значимость акции, что особенно актуально для Мексики", — добавила Богданова.

https://ria.ru/20250506/ingushetija-2015345961.html

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015448398.html

мексика

мехико (штат)

ссср

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мексика, мехико (штат), ссср, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы