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Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 09.05.2025
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21:55 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016126396.html
Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:55:00+03:00
2025-05-09T21:55:00+03:00
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вьетнам
дмитрий медведев
то лам
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. "Провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Ламом. Искренне рады его личному участию в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Наши страны бережно хранят историческую память о подвиге поколения победителей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Медведев сообщил, что Вьетнам является давним другом и надежным партнером России. "В основе наших отношений – уважение, глубокое доверие, взаимопомощь. Нацелены на дальнейшее углубление российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, наращивание торгово-экономического сотрудничества, укрепление гуманитарных связей", - подчеркнул Медведев. Он также отметил честный, открытый, конструктивный диалог между партией "Единая Россия" и КПВ. В ходе встречи Медведев поблагодарил То Лама за визит в РФ с представительной делегацией. "Мы этому очень рады, поскольку мы близкие страны, стратегические партнеры. И для нас этот визит приятное очень событие", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016069745.html
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россия, вьетнам, дмитрий медведев, то лам, единая россия
Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев, То Лам, Единая Россия
Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Медведев сообщил, что провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
"Провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Ламом. Искренне рады его личному участию в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Наши страны бережно хранят историческую память о подвиге поколения победителей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Правда за Россией, заявил Медведев
Вчера, 16:16
Медведев сообщил, что Вьетнам является давним другом и надежным партнером России.
"В основе наших отношений – уважение, глубокое доверие, взаимопомощь. Нацелены на дальнейшее углубление российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, наращивание торгово-экономического сотрудничества, укрепление гуманитарных связей", - подчеркнул Медведев.
Он также отметил честный, открытый, конструктивный диалог между партией "Единая Россия" и КПВ.
В ходе встречи Медведев поблагодарил То Лама за визит в РФ с представительной делегацией.
"Мы этому очень рады, поскольку мы близкие страны, стратегические партнеры. И для нас этот визит приятное очень событие", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
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РоссияВьетнамДмитрий МедведевТо ЛамЕдиная Россия
 
 
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