https://ria.ru/20250509/medvedev-2016126396.html

Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:55:00+03:00

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2025-05-09T21:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. "Провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Ламом. Искренне рады его личному участию в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Наши страны бережно хранят историческую память о подвиге поколения победителей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Медведев сообщил, что Вьетнам является давним другом и надежным партнером России. "В основе наших отношений – уважение, глубокое доверие, взаимопомощь. Нацелены на дальнейшее углубление российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, наращивание торгово-экономического сотрудничества, укрепление гуманитарных связей", - подчеркнул Медведев. Он также отметил честный, открытый, конструктивный диалог между партией "Единая Россия" и КПВ. В ходе встречи Медведев поблагодарил То Лама за визит в РФ с представительной делегацией. "Мы этому очень рады, поскольку мы близкие страны, стратегические партнеры. И для нас этот визит приятное очень событие", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250509/medvedev-2016069745.html

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россия, вьетнам, дмитрий медведев, то лам, единая россия