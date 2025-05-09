https://ria.ru/20250509/medvedev-2016082181.html

Медведев поздравил всех с Днем Победы

Медведев поздравил всех с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев поздравил всех с Днем Победы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем Победы из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:12:00+03:00

2025-05-09T17:12:00+03:00

2025-05-09T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

берлин (город)

дмитрий медведев

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем Победы из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин. Видеопоздравление опубликовано в его англоязычном Telegram-канале. Медведев обратился ко всем на русском языке, но его речь сопровождали субтитры на английском языке. "Память о победном мае 1945 года объединяет всех нас. Искренне желаю ветеранам, а также нашим бойцам на передовой, людям, которые помогают и поддерживают наших фронтовиков, всем гражданам нашей великой страны здоровья, мира и благополучия. С Днём Победы!" - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250509/medvedev-2016069745.html

россия

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общество, россия, берлин (город), дмитрий медведев, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне