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Медведев поздравил всех с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:12 09.05.2025 (обновлено: 17:24 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016082181.html
Медведев поздравил всех с Днем Победы
Медведев поздравил всех с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев поздравил всех с Днем Победы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем Победы из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:12:00+03:00
2025-05-09T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
берлин (город)
дмитрий медведев
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем Победы из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин. Видеопоздравление опубликовано в его англоязычном Telegram-канале. Медведев обратился ко всем на русском языке, но его речь сопровождали субтитры на английском языке. "Память о победном мае 1945 года объединяет всех нас. Искренне желаю ветеранам, а также нашим бойцам на передовой, людям, которые помогают и поддерживают наших фронтовиков, всем гражданам нашей великой страны здоровья, мира и благополучия. С Днём Победы!" - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016069745.html
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общество, россия, берлин (город), дмитрий медведев, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Берлин (город), Дмитрий Медведев, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев поздравил всех с Днем Победы

Медведев на фоне панорамы битвы за Берлин поздравил всех с Днем Победы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время видеообращения в Музее Победы, посвященного 80-летию Великой Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время видеообращения в Музее Победы, посвященного 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время видеообращения в Музее Победы, посвященного 80-летию Великой Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем Победы из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин.
Видеопоздравление опубликовано в его англоязычном Telegram-канале. Медведев обратился ко всем на русском языке, но его речь сопровождали субтитры на английском языке.
"Память о победном мае 1945 года объединяет всех нас. Искренне желаю ветеранам, а также нашим бойцам на передовой, людям, которые помогают и поддерживают наших фронтовиков, всем гражданам нашей великой страны здоровья, мира и благополучия. С Днём Победы!" - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 16:16
 
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