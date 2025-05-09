https://ria.ru/20250509/medvedev-2016067476.html
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
Россия готова снова сокрушить нацистов, как это было 80 лет назад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении по случаю Дня... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:25:00+03:00
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова снова сокрушить нацистов, как это было 80 лет назад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении по случаю Дня Победы, опубликованном в Telegram-канале.Медведев из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин поздравил россиян с 80-летием Победы. Он отметил, что врагам РФ следует помнить, как выглядели стены Рейхстага в 1945 году."Наши нынешние враги – потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы Победы. Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
Медведев: Россия сокрушила нацистов 80 лет назад и готова сделать это снова