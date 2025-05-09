Рейтинг@Mail.ru
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 09.05.2025 (обновлено: 16:25 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016067476.html
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев
Россия готова снова сокрушить нацистов, как это было 80 лет назад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении по случаю Дня... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:25:00+03:00
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова снова сокрушить нацистов, как это было 80 лет назад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении по случаю Дня Победы, опубликованном в Telegram-канале.Медведев из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин поздравил россиян с 80-летием Победы. Он отметил, что врагам РФ следует помнить, как выглядели стены Рейхстага в 1945 году."Наши нынешние враги – потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы Победы. Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия готова снова сокрушить нацистов, заявил Медведев

Медведев: Россия сокрушила нацистов 80 лет назад и готова сделать это снова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова снова сокрушить нацистов, как это было 80 лет назад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении по случаю Дня Победы, опубликованном в Telegram-канале.
Медведев из Музея Победы на фоне панорамы битвы за Берлин поздравил россиян с 80-летием Победы. Он отметил, что врагам РФ следует помнить, как выглядели стены Рейхстага в 1945 году.
"Наши нынешние враги – потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы Победы. Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова", - сказал Медведев.
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Журналист пришел в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
Вчера, 16:03
 
РоссияДмитрий Медведев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала