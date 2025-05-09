https://ria.ru/20250509/medvedev-2016024941.html

Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск

Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:23:00+03:00

2025-05-09T13:23:00+03:00

2025-05-09T13:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий медведев

ракетные войска стратегического назначения

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил страну с Днем Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян. Он напомнил, что "если враг не сдается, его уничтожают". "А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: "После нас тишина, но кому это нужно…", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне