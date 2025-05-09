Рейтинг@Mail.ru
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016024941.html
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:23:00+03:00
2025-05-09T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
ракетные войска стратегического назначения
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил страну с Днем Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян. Он напомнил, что "если враг не сдается, его уничтожают". "А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: "После нас тишина, но кому это нужно…", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Ракетные войска стратегического назначения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск

Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна РВСН "после нас тишина"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения.
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил страну с Днем Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян. Он напомнил, что "если враг не сдается, его уничтожают".
"А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: "После нас тишина, но кому это нужно…", - добавил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Сплоченность людей вокруг идеалов мира имеет огромную силу, заявил Путин
Вчера, 13:22
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий МедведевРакетные войска стратегического назначения80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала