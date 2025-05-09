https://ria.ru/20250509/medvedev-2016024941.html
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:23:00+03:00
2025-05-09T13:23:00+03:00
2025-05-09T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
ракетные войска стратегического назначения
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал противнику России выучить строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил страну с Днем Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян. Он напомнил, что "если враг не сдается, его уничтожают". "А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: "После нас тишина, но кому это нужно…", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250509/putin-2016024694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Ракетные войска стратегического назначения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна РВСН "после нас тишина"