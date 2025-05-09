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Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают" - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:09:00+03:00
2025-05-09T13:09:00+03:00
2025-05-09T13:15:00+03:00
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают".Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил всех с Днём Великой Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян."Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают", - написал Медведев.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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дмитрий медведев, общество, россия, день победы
Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"
Медведев: если враг не сдается, его уничтожают