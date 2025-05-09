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Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:09 09.05.2025 (обновлено: 13:15 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016020478.html
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают" - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:09:00+03:00
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дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают".Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил всех с Днём Великой Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян."Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают", - написал Медведев.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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дмитрий медведев, общество, россия, день победы
Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы
Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"

Медведев: если враг не сдается, его уничтожают

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Дмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают".
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил всех с Днём Великой Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян.
"Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают", - написал Медведев.

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Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 13:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий МедведевОбществоРоссияДень Победы
 
 
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