https://ria.ru/20250509/medvedev-2016020478.html

Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"

Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают" - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев напомнил в День Победы, что "если враг не сдается, его уничтожают"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают". РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:09:00+03:00

2025-05-09T13:09:00+03:00

2025-05-09T13:15:00+03:00

дмитрий медведев

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Победы, напомнил, что "если враг не сдаётся, его уничтожают".Зампред Совбеза в своем Telegram-канале поздравил всех с Днём Великой Победы, отметив, что заветы отцов и дедов остаются в сердцах россиян."Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают", - написал Медведев.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2016022282.html

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дмитрий медведев, общество, россия, день победы