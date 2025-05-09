https://ria.ru/20250509/medvedev-2015897282.html
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер России Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:50:00+03:00
2025-05-09T02:50:00+03:00
2025-05-09T02:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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туркмения
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дмитрий медведев
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер России Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Братские узы, закалённые в годы той страшной войны, и в дальнейшем будут служить нерушимой основой развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном в интересах поддержания безопасности и стабильности в регионе", – подчеркнул Медведев. Мишустин в поздравлении отметил, что традиции боевого братства, сформировавшиеся в годы Отечественной войны, продолжают служить фундаментом для укрепления стратегического партнерства Москвы и Ашхабада. "Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защитивших свободу и независимость Родины, отстоявших право на мирную и счастливую жизнь. Их память всегда будет жить в сердцах нынешнего и будущих поколений. Убеждён, что добрые традиции боевого братства, взаимопомощи и поддержки, закалённые испытаниями в тяжёлые годы войны, и впредь будут служить надёжной опорой для укрепления стратегического партнёрства России и Туркменистана", – говорится в сообщении. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250509/putin-2015896963.html
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html
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россия, туркмения, москва, дмитрий медведев, михаил мишустин, сердар бердымухамедов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Москва, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
НТ: Медведев и Мишустин поздравили Бердымухамедова с 80-летием Победы