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Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:50 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/medvedev-2015897282.html
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер России Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:50:00+03:00
2025-05-09T02:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
туркмения
москва
дмитрий медведев
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер России Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Братские узы, закалённые в годы той страшной войны, и в дальнейшем будут служить нерушимой основой развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном в интересах поддержания безопасности и стабильности в регионе", – подчеркнул Медведев. Мишустин в поздравлении отметил, что традиции боевого братства, сформировавшиеся в годы Отечественной войны, продолжают служить фундаментом для укрепления стратегического партнерства Москвы и Ашхабада. "Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защитивших свободу и независимость Родины, отстоявших право на мирную и счастливую жизнь. Их память всегда будет жить в сердцах нынешнего и будущих поколений. Убеждён, что добрые традиции боевого братства, взаимопомощи и поддержки, закалённые испытаниями в тяжёлые годы войны, и впредь будут служить надёжной опорой для укрепления стратегического партнёрства России и Туркменистана", – говорится в сообщении. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250509/putin-2015896963.html
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html
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россия, туркмения, москва, дмитрий медведев, михаил мишустин, сердар бердымухамедов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Москва, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы

НТ: Медведев и Мишустин поздравили Бердымухамедова с 80-летием Победы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и Дмитрий Медведев
Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Архивное фото
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер России Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Братские узы, закалённые в годы той страшной войны, и в дальнейшем будут служить нерушимой основой развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном в интересах поддержания безопасности и стабильности в регионе", – подчеркнул Медведев.
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Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Днем Победы
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Мишустин в поздравлении отметил, что традиции боевого братства, сформировавшиеся в годы Отечественной войны, продолжают служить фундаментом для укрепления стратегического партнерства Москвы и Ашхабада.
"Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защитивших свободу и независимость Родины, отстоявших право на мирную и счастливую жизнь. Их память всегда будет жить в сердцах нынешнего и будущих поколений. Убеждён, что добрые традиции боевого братства, взаимопомощи и поддержки, закалённые испытаниями в тяжёлые годы войны, и впредь будут служить надёжной опорой для укрепления стратегического партнёрства России и Туркменистана", – говорится в сообщении.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Пряничникова с 97-летием - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТуркменияМоскваДмитрий МедведевМихаил МишустинСердар Бердымухамедов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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