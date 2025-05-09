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Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:09 09.05.2025 (обновлено: 06:22 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны - РИА Новости, 09.05.2025
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:09:00+03:00
2025-05-09T06:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
берлин (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую войны. "У меня дед прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую в Манчжурии. С фронта он вернулся в 1946 году. Трагически погиб он в 1959 году. Когда дед умер, отцу было только 6 лет", - рассказал РИА Новости Чикушкин. По его словам, дед на фронте был водителем, перевозил боеприпасы и раненых. Однажды вражеский снаряд упал рядом с его грузовиком. "Соответственно, кабина улетела в одну сторону, кузов улетел в другую сторону, дед чудом выжил, получил только контузию", - рассказал офицер. Его дед дошёл до Берлина, потом воевал на Советско-японской войне. А после войны работал водителем и мастером в автомастерской, потом ее руководителем. "Я чувствую огромную гордость. Я даже не представляю, что пережили наши дорогие ветераны, уважаемые. Это огромное мужество пройти эти 4 года, 4 года этой ужасной войны. При этом после этого создать еще огромнейшую, мощнейшую страну. Огромное уважение", - поделился Чикушкин.
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
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Майор Чикушкин о том, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который был ветераном Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войны.
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общество, берлин (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Берлин (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны

Майор Чикушкин рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую войны.
"У меня дед прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую в Манчжурии. С фронта он вернулся в 1946 году. Трагически погиб он в 1959 году. Когда дед умер, отцу было только 6 лет", - рассказал РИА Новости Чикушкин.
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По его словам, дед на фронте был водителем, перевозил боеприпасы и раненых. Однажды вражеский снаряд упал рядом с его грузовиком.
"Соответственно, кабина улетела в одну сторону, кузов улетел в другую сторону, дед чудом выжил, получил только контузию", - рассказал офицер.
Его дед дошёл до Берлина, потом воевал на Советско-японской войне. А после войны работал водителем и мастером в автомастерской, потом ее руководителем.
"Я чувствую огромную гордость. Я даже не представляю, что пережили наши дорогие ветераны, уважаемые. Это огромное мужество пройти эти 4 года, 4 года этой ужасной войны. При этом после этого создать еще огромнейшую, мощнейшую страну. Огромное уважение", - поделился Чикушкин.
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