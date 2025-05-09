https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html

Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны

Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны - РИА Новости, 09.05.2025

Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны

Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:09:00+03:00

2025-05-09T06:09:00+03:00

2025-05-09T06:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

берлин (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015907886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c2b31f81668f4668b369bcc66d54739.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую войны. "У меня дед прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую в Манчжурии. С фронта он вернулся в 1946 году. Трагически погиб он в 1959 году. Когда дед умер, отцу было только 6 лет", - рассказал РИА Новости Чикушкин. По его словам, дед на фронте был водителем, перевозил боеприпасы и раненых. Однажды вражеский снаряд упал рядом с его грузовиком. "Соответственно, кабина улетела в одну сторону, кузов улетел в другую сторону, дед чудом выжил, получил только контузию", - рассказал офицер. Его дед дошёл до Берлина, потом воевал на Советско-японской войне. А после войны работал водителем и мастером в автомастерской, потом ее руководителем. "Я чувствую огромную гордость. Я даже не представляю, что пережили наши дорогие ветераны, уважаемые. Это огромное мужество пройти эти 4 года, 4 года этой ужасной войны. При этом после этого создать еще огромнейшую, мощнейшую страну. Огромное уважение", - поделился Чикушкин.

https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html

https://ria.ru/20250508/boets-2015727664.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Майор Чикушкин о том, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который был ветераном Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войны. 2025-05-09T06:09 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, берлин (город), 80-летие победы в великой отечественной войне