https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны - РИА Новости, 09.05.2025
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:09:00+03:00
2025-05-09T06:09:00+03:00
2025-05-09T06:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
берлин (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015907886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c2b31f81668f4668b369bcc66d54739.jpg
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую войны. "У меня дед прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую в Манчжурии. С фронта он вернулся в 1946 году. Трагически погиб он в 1959 году. Когда дед умер, отцу было только 6 лет", - рассказал РИА Новости Чикушкин. По его словам, дед на фронте был водителем, перевозил боеприпасы и раненых. Однажды вражеский снаряд упал рядом с его грузовиком. "Соответственно, кабина улетела в одну сторону, кузов улетел в другую сторону, дед чудом выжил, получил только контузию", - рассказал офицер. Его дед дошёл до Берлина, потом воевал на Советско-японской войне. А после войны работал водителем и мастером в автомастерской, потом ее руководителем. "Я чувствую огромную гордость. Я даже не представляю, что пережили наши дорогие ветераны, уважаемые. Это огромное мужество пройти эти 4 года, 4 года этой ужасной войны. При этом после этого создать еще огромнейшую, мощнейшую страну. Огромное уважение", - поделился Чикушкин.
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
https://ria.ru/20250508/boets-2015727664.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015907886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb99417672c479c2861d1d3dc8e74514.jpg
Майор Чикушкин о том, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который был ветераном Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войны.
2025-05-09T06:09
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, берлин (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Берлин (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Боец СВО рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
Майор Чикушкин рассказал, что гордится дедом-ветераном, прошедшим три войны
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Замкомандира 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии майор Виталий Чикушкин рассказал РИА Новости, как гордится своим дедом, который прошел Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую войны.
"У меня дед прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и Советско-японскую в Манчжурии. С фронта он вернулся в 1946 году. Трагически погиб он в 1959 году. Когда дед умер, отцу было только 6 лет", - рассказал РИА Новости Чикушкин.
По его словам, дед на фронте был водителем, перевозил боеприпасы и раненых. Однажды вражеский снаряд упал рядом с его грузовиком.
"Соответственно, кабина улетела в одну сторону, кузов улетел в другую сторону, дед чудом выжил, получил только контузию", - рассказал офицер.
Его дед дошёл до Берлина
, потом воевал на Советско-японской войне. А после войны работал водителем и мастером в автомастерской, потом ее руководителем.
"Я чувствую огромную гордость. Я даже не представляю, что пережили наши дорогие ветераны, уважаемые. Это огромное мужество пройти эти 4 года, 4 года этой ужасной войны. При этом после этого создать еще огромнейшую, мощнейшую страну. Огромное уважение", - поделился Чикушкин.