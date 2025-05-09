Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания
Макрон о ядерном сдерживании: интересы партнеров входят во французские
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания с премьером Польши Дональдом Туском договора о дружбе и углубленном партнерстве заявил, комментируя силы ядерного сдерживания, что интересы партнеров включаются в интересы Франции.
Перед подписанием соглашения Туск заявил, что новый договор открывает возможности для переговоров стран о "ядерном зонтике".
"Как вы знаете, вопросы ядерного сдерживания окружены максимальной осторожностью. Но по этому вопросу у нас есть доктрина. Она существует с 60-х годов, она сформулирована с особой осторожностью, потому что ее эффективность зависит от ее двусмысленности. И европейское измерение этого сдерживания было подтверждено с 60-х годов со словами генерала (Шарля - ред.) де Голля, и оно постоянно подтверждалось моими предшественниками, и мной несколько лет назад. Это означает, что когда речь идет о том, чтобы определить наши жизненно важные интересы, в них включаются интересы наших основных партнеров", - сказал Макрон на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.