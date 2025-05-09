Рейтинг@Mail.ru
Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/makron-2016106156.html
Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания
Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.05.2025
Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания
Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания с премьером Польши Дональдом Туском договора о дружбе и углубленном партнерстве заявил, комментируя силы... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:31:00+03:00
2025-05-09T19:31:00+03:00
в мире
франция
россия
польша
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания с премьером Польши Дональдом Туском договора о дружбе и углубленном партнерстве заявил, комментируя силы ядерного сдерживания, что интересы партнеров включаются в интересы Франции. Перед подписанием соглашения Туск заявил, что новый договор открывает возможности для переговоров стран о "ядерном зонтике". "Как вы знаете, вопросы ядерного сдерживания окружены максимальной осторожностью. Но по этому вопросу у нас есть доктрина. Она существует с 60-х годов, она сформулирована с особой осторожностью, потому что ее эффективность зависит от ее двусмысленности. И европейское измерение этого сдерживания было подтверждено с 60-х годов со словами генерала (Шарля - ред.) де Голля, и оно постоянно подтверждалось моими предшественниками, и мной несколько лет назад. Это означает, что когда речь идет о том, чтобы определить наши жизненно важные интересы, в них включаются интересы наших основных партнеров", - сказал Макрон на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250429/makron-2014001931.html
https://ria.ru/20250509/tramp-2016064204.html
франция
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d12e25b714e4e01ca0800deeb0f41ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, польша, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, дональд туск
В мире, Франция, Россия, Польша, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Дональд Туск
Макрон прокомментировал силы ядерного сдерживания

Макрон о ядерном сдерживании: интересы партнеров входят во французские

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после подписания с премьером Польши Дональдом Туском договора о дружбе и углубленном партнерстве заявил, комментируя силы ядерного сдерживания, что интересы партнеров включаются в интересы Франции.
Перед подписанием соглашения Туск заявил, что новый договор открывает возможности для переговоров стран о "ядерном зонтике".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию
29 апреля, 11:09
"Как вы знаете, вопросы ядерного сдерживания окружены максимальной осторожностью. Но по этому вопросу у нас есть доктрина. Она существует с 60-х годов, она сформулирована с особой осторожностью, потому что ее эффективность зависит от ее двусмысленности. И европейское измерение этого сдерживания было подтверждено с 60-х годов со словами генерала (Шарля - ред.) де Голля, и оно постоянно подтверждалось моими предшественниками, и мной несколько лет назад. Это означает, что когда речь идет о том, чтобы определить наши жизненно важные интересы, в них включаются интересы наших основных партнеров", - сказал Макрон на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Макрон рассказал о разговоре с Трампом накануне вечером
Вчера, 15:55
 
В миреФранцияРоссияПольшаЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала