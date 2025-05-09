https://ria.ru/20250509/magadan-2015906936.html

В Магадане прошла акция "Бессмертный полк"

В Магадане прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Магадане прошла акция "Бессмертный полк"

Тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Магадане, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:01:00+03:00

2025-05-09T06:01:00+03:00

2025-05-09T09:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

магадан

берлин (город)

ми-38

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Магадане, сообщает корреспондент РИА Новости. "Бессмертный полк" в Магадане проходил на земле и в небе. Вертолеты с портретами летчиков-участников Великой Отечественной Войны пролетели над центральными улицами города. "Бессмертный полк" колымских летчиков возглавил вертолет Ми-38 с портретом Героя Советского Союза Василия Борисова, воевавшего на дальних бомбардировщиках. Он совершил 80 вылетов в тыл врага, пять раз бомбил Берлин. Портрет своего деда-ветерана — Ивана Трусова — поднял в небо его внук, тоже связавший жизнь с авиацией", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Завершилась акция на площади "Магаданская", где начинается митинг-концерт.

https://ria.ru/20250508/parizh-2015822749.html

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"Бессмертный полк" в Магадане "Бессмертный полк" прошел в Магадане, на улицы города вышли тысячи людей 2025-05-09T06:01 true PT0M47S

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общество, магадан, берлин (город), ми-38, 80-летие победы в великой отечественной войне