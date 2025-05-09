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Любимова поздравила россиян с Днем Победы
Любимова поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Любимова поздравила россиян с Днем Победы
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы и назвала 9 Мая олицетворением стойкости и сплоченности в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:06:00+03:00
2025-05-09T11:06:00+03:00
2025-05-09T11:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы и назвала 9 Мая олицетворением стойкости и сплоченности в Telegram-канале. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем Великой Победы! 9 Мая – день всенародной памяти и гордости. Этот праздник стал олицетворением стойкости и сплоченности", - написала она. Любимова напомнила, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, и подчеркнула, что 80-летие Великой Победы – юбилей, который глубоко отзывается в сердцах миллионов. По ее словам, память о Великой Отечественной войне бережно сохраняется в художественных образах в кино и литературе, в театре и музыке, в выставочных проектах. "Через искусство мы транслируем силу духа, любовь к Родине и уважение к подвигу наших дедов и прадедов. И сегодня мы вновь осознаем роль культурной памяти для национального единства. Каждый новый спектакль, книга или фильм о войне – это продолжение того разговора, который начался 80 лет назад и не прекращается до сих пор", - подчеркнула Любимова. Глава ведомства поблагодарила деятелей культуры за вклад в сохранение исторической правды, за кропотливую работу и за искреннее отношение к теме, "которая не допускает равнодушия". "Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. И пусть творчество, обращенное к героическому прошлому, и дальше объединяет нас и вдохновляет. С Днем Победы!" - заключила Любимова.
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Любимова поздравила россиян с Днем Победы
Любимова в поздравлении с Днем Победы назвала 9 Мая олицетворением стойкости