Рейтинг@Mail.ru
Любимова поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lyubimova-2015972160.html
Любимова поздравила россиян с Днем Победы
Любимова поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Любимова поздравила россиян с Днем Победы
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы и назвала 9 Мая олицетворением стойкости и сплоченности в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:06:00+03:00
2025-05-09T11:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002679757_0:124:2991:1806_1920x0_80_0_0_6f55082df039ea6953174b738c86d587.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы и назвала 9 Мая олицетворением стойкости и сплоченности в Telegram-канале. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем Великой Победы! 9 Мая – день всенародной памяти и гордости. Этот праздник стал олицетворением стойкости и сплоченности", - написала она. Любимова напомнила, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, и подчеркнула, что 80-летие Великой Победы – юбилей, который глубоко отзывается в сердцах миллионов. По ее словам, память о Великой Отечественной войне бережно сохраняется в художественных образах в кино и литературе, в театре и музыке, в выставочных проектах. "Через искусство мы транслируем силу духа, любовь к Родине и уважение к подвигу наших дедов и прадедов. И сегодня мы вновь осознаем роль культурной памяти для национального единства. Каждый новый спектакль, книга или фильм о войне – это продолжение того разговора, который начался 80 лет назад и не прекращается до сих пор", - подчеркнула Любимова. Глава ведомства поблагодарила деятелей культуры за вклад в сохранение исторической правды, за кропотливую работу и за искреннее отношение к теме, "которая не допускает равнодушия". "Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. И пусть творчество, обращенное к героическому прошлому, и дальше объединяет нас и вдохновляет. С Днем Победы!" - заключила Любимова.
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015965230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002679757_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_8c72d0db7b8f081e11fbfb7573a90923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Любимова поздравила россиян с Днем Победы

Любимова в поздравлении с Днем Победы назвала 9 Мая олицетворением стойкости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы и назвала 9 Мая олицетворением стойкости и сплоченности в Telegram-канале.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днем Великой Победы! 9 Мая – день всенародной памяти и гордости. Этот праздник стал олицетворением стойкости и сплоченности", - написала она.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
Любимова напомнила, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, и подчеркнула, что 80-летие Великой Победы – юбилей, который глубоко отзывается в сердцах миллионов.
По ее словам, память о Великой Отечественной войне бережно сохраняется в художественных образах в кино и литературе, в театре и музыке, в выставочных проектах.
"Через искусство мы транслируем силу духа, любовь к Родине и уважение к подвигу наших дедов и прадедов. И сегодня мы вновь осознаем роль культурной памяти для национального единства. Каждый новый спектакль, книга или фильм о войне – это продолжение того разговора, который начался 80 лет назад и не прекращается до сих пор", - подчеркнула Любимова.
Где пройдет Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места
Вчера, 08:21
Глава ведомства поблагодарила деятелей культуры за вклад в сохранение исторической правды, за кропотливую работу и за искреннее отношение к теме, "которая не допускает равнодушия".
"Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. И пусть творчество, обращенное к героическому прошлому, и дальше объединяет нас и вдохновляет. С Днем Победы!" - заключила Любимова.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы
Вчера, 10:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ОбществоДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала