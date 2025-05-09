https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016119257.html

ЕС стал тоталитарным военно-политическим блоком, заявил Лукашенко

ЕС стал тоталитарным военно-политическим блоком, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025

ЕС стал тоталитарным военно-политическим блоком, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:04:00+03:00

2025-05-09T21:04:00+03:00

2025-05-09T22:26:00+03:00

в мире

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александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями. "Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока", - заявил Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Победы в Минске. По его словам, в год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований на уровне больше 3% валового внутреннего продукта государств Евросоюза."Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран (вспомнить уроки истории - ред.)", - заявил президент Белоруссии.Лукашенко заявил, что Белоруссия проводит парад во славу тех, кто не дрогнул и сломал военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов."Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977031268.html

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012370709.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, брюссель, польша, александр лукашенко, евросоюз