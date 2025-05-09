https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016117470.html

Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко

Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025

Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:51:00+03:00

2025-05-09T20:51:00+03:00

2025-05-09T21:16:00+03:00

в мире

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность.Выступая на параде в честь Дня Победы в Минске, Лукашенко заявил об угрозе возрождающегося европейского фашизма."Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016119257.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко