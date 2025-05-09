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Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025
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20:51 09.05.2025 (обновлено: 21:16 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016117470.html
Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко
Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025
Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:51:00+03:00
2025-05-09T21:16:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность.Выступая на параде в честь Дня Победы в Минске, Лукашенко заявил об угрозе возрождающегося европейского фашизма."Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016119257.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия настроена на мир, но будет укреплять обороноспособность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность.
Выступая на параде в честь Дня Победы в Минске, Лукашенко заявил об угрозе возрождающегося европейского фашизма.
"Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства", - подчеркнул президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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