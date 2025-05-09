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Лукашенко призвал постсоветские государства углублять отношения с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025
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15:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016052122.html
Лукашенко призвал постсоветские государства углублять отношения с Китаем
Лукашенко призвал постсоветские государства углублять отношения с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко призвал постсоветские государства углублять отношения с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам постсоветского пространства и Китаю следует углублять отношения, такой союз важен для будущего. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:02:00+03:00
2025-05-09T15:02:00+03:00
китай
белоруссия
дальний восток
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам постсоветского пространства и Китаю следует углублять отношения, такой союз важен для будущего. "Мы были с вами вместе и вторую мировую войну заканчивали вместе там у вас на Дальнем Востоке. Поэтому для нас, для будущего этот союз КНР и всего постсоветского пространства (важен – ред.). А нет той страны, которая бы как-то плохо или настороженно относилась к Китаю - на постсоветском пространстве такой независимой страны нет. Мы были тогда с вами, мы и сейчас", - сказал Александр Лукашенко в Москве в интервью китайскому телеканалу CGTN. Его слова приводит пресс-служба белорусского президента. Лукашенко заявил, что Белоруссия готова строить свою политику в направлении дальнейшего развития сотрудничества с Китаем. "Все зависит от КНР. Если и дальше мы будем строить наши отношения, как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше может быть для КНР здесь, в европейской части, - это Беларусь", - сказал президент. Он подчеркнул, что в Минске очень благодарны Китаю за экономическое сотрудничество. "Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, финансовую поддержку (оказали – ред.). Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016028192.html
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китай, белоруссия, дальний восток, александр лукашенко, в мире
Китай, Белоруссия, Дальний Восток, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко призвал постсоветские государства углублять отношения с Китаем

Лукашенко: нужно укреплять союз стран бывшего СССР и Китая ради будущего

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам постсоветского пространства и Китаю следует углублять отношения, такой союз важен для будущего.
"Мы были с вами вместе и вторую мировую войну заканчивали вместе там у вас на Дальнем Востоке. Поэтому для нас, для будущего этот союз КНР и всего постсоветского пространства (важен – ред.). А нет той страны, которая бы как-то плохо или настороженно относилась к Китаю - на постсоветском пространстве такой независимой страны нет. Мы были тогда с вами, мы и сейчас", - сказал Александр Лукашенко в Москве в интервью китайскому телеканалу CGTN. Его слова приводит пресс-служба белорусского президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова строить свою политику в направлении дальнейшего развития сотрудничества с Китаем.
"Все зависит от КНР. Если и дальше мы будем строить наши отношения, как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше может быть для КНР здесь, в европейской части, - это Беларусь", - сказал президент.
Он подчеркнул, что в Минске очень благодарны Китаю за экономическое сотрудничество.
"Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, финансовую поддержку (оказали – ред.). Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе", - сказал Лукашенко.
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