https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016040434.html

Оппоненты готовятся к войне против наследников Победы, заявил Лукашенко

Оппоненты готовятся к войне против наследников Победы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025

Оппоненты готовятся к войне против наследников Победы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппоненты за границей готовятся к войне против наследников Великой Победы и хотели бы выбить из памяти... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:17:00+03:00

2025-05-09T14:17:00+03:00

2025-05-09T14:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппоненты за границей готовятся к войне против наследников Великой Победы и хотели бы выбить из памяти народов постсоветского пространства героические страницы Великой Отечественной войны. "Они (оппоненты – ред.) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг (советского народы в годы Второй мировой войны – ред.), им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они (наши предки в войну – ред.). Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне", - сказал Лукашенко, отвечая в Москве на вопрос телеканала НТВ о важности сохранять память о Великой Отечественной войне. Слова главы государства при водит белорусское агентство Белта. "Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит (вспоминать о Победе и событиях военных лет – ред.), ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: "Хватит, хватит"? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас", - сказал Лукашенко. В этом плане президент упомянул о специальной военной операции России на Украине. "То ли еще будет", - добавил он.

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016032094.html

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016028192.html

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