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Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:52:00+03:00
2025-05-09T13:52:00+03:00
2025-05-09T13:52:00+03:00
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". На короткой видеозаписи Фицо что-то объяснял Лукашенко. "Я в курсе. Ну я скажу… Молодец! Сказал приеду - приехал!" - сказал белорусский президент. Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии. Вечером 9 мая ожидается двусторонняя встреча президента России Владимира Путина со словацким премьером.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
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Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву
Лукашенко поговорил с Фицо и похвалил его за приезд в Москву