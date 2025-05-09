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Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:52 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016032094.html
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:52:00+03:00
2025-05-09T13:52:00+03:00
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". На короткой видеозаписи Фицо что-то объяснял Лукашенко. "Я в курсе. Ну я скажу… Молодец! Сказал приеду - приехал!" - сказал белорусский президент. Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии. Вечером 9 мая ожидается двусторонняя встреча президента России Владимира Путина со словацким премьером.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
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в мире, россия, москва, словакия, роберт фицо, александр лукашенко, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Словакия, Роберт Фицо, Александр Лукашенко, Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Парад Победы
Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву

Лукашенко поговорил с Фицо и похвалил его за приезд в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
На короткой видеозаписи Фицо что-то объяснял Лукашенко.
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 04:21
"Я в курсе. Ну я скажу… Молодец! Сказал приеду - приехал!" - сказал белорусский президент.
Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.
Вечером 9 мая ожидается двусторонняя встреча президента России Владимира Путина со словацким премьером.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияМоскваСловакияРоберт ФицоАлександр ЛукашенкоБелоруссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыПарад Победы
 
 
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