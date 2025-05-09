https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016032094.html

Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву

Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:52:00+03:00

2025-05-09T13:52:00+03:00

2025-05-09T13:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

москва

словакия

роберт фицо

александр лукашенко

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_0:113:2079:1283_1920x0_80_0_0_017e6410f7b1fc7ad298027f215f4f2b.jpg

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". На короткой видеозаписи Фицо что-то объяснял Лукашенко. "Я в курсе. Ну я скажу… Молодец! Сказал приеду - приехал!" - сказал белорусский президент. Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Сообщалось, что словацкий спецборт полетит через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии. Вечером 9 мая ожидается двусторонняя встреча президента России Владимира Путина со словацким премьером.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

москва

словакия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, словакия, роберт фицо, александр лукашенко, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, парад победы