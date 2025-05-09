https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html

Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных

Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных - РИА Новости, 09.05.2025

Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:02:00+03:00

2025-05-09T13:02:00+03:00

2025-05-09T13:02:00+03:00

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство Белта. "Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал президент журналистам после парада. По его словам, были представлены новые образцы военной техники. "Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - сказал Лукашенко. Глава белорусского государства присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами. Он также участвует в торжественных мероприятиях в Москве. Вечером в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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в мире, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне