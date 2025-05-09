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Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html
Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных
Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:02:00+03:00
2025-05-09T13:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александр лукашенко
парад победы
день победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство Белта. "Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал президент журналистам после парада. По его словам, были представлены новые образцы военной техники. "Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - сказал Лукашенко. Глава белорусского государства присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами. Он также участвует в торжественных мероприятиях в Москве. Вечером в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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в мире, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных

Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим из всех виденных

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство Белта.
"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал президент журналистам после парада.
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По его словам, были представлены новые образцы военной техники.
"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами. Он также участвует в торжественных мероприятиях в Москве. Вечером в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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