Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим из всех виденных
Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим из всех виденных
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим и самым сильным из всех, которые проводились в России, передает агентство Белта.
"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал президент журналистам после парада.
По его словам, были представлены новые образцы военной техники.
"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами. Он также участвует в торжественных мероприятиях в Москве. Вечером в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.