https://ria.ru/20250509/lukashenko-2015914573.html

Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы

Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:47:00+03:00

2025-05-09T07:47:00+03:00

2025-05-09T07:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив уверенность, что тесное военное сотрудничество будет и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого. "Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте", - процитировали в пресс-службе белорусского президента послание. Как отметили в пресс-службе, в послании президенту России глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. "Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений", - процитировали там поздравление. -0-

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне