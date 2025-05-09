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Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:30 09.05.2025 (обновлено: 21:31 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/lnr-2016123023.html
Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы
Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы
Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:30:00+03:00
2025-05-09T21:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня день приведения присяги приурочен к самому великому дню в истории нашего государства — к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне. Это значит, что вы не просто приняли присягу, но и поклялись быть достойными памяти всех, кто защитил нашу Родину от фашизма. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и не забывать, что вы являетесь символом мужества, чести, отваги, достоинства, любви к своим Отечеству и службе", – обратился к присутствующим на мероприятии министр МВД по ЛНР генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф. Министр подчеркнул, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов, как и их предшественники в период войны, защищают Родину от врага. Кампф поблагодарил ветеранов за мужество, героизм и преданность Отечеству и вручил подарки от МВД. После присяги в рамках всероссийской акции "Свеча памяти" представители "Народного фронта" и все присутствующие возложили цветы, а также поставили лампаду с Вечным огнем из Александровского сада у памятника российским добровольцам. В рамках мероприятия сотрудники Специального полка полиции МВД РФ по ЛНР, а также Центр кинологической службы МВД провели показательные выступления, продемонстрировав работу различных служб. В рамках мероприятия структурные подразделения ведомства совместно с Воронежским институтом МВД провели выставку, на которой все присутствующие смогли увидеть трофейное вооружение и технику, средства борьбы с дронами, боеприпасы и многое другое. Завершились праздничные мероприятия концертом артистов Культурного центра регионального МВД. "Музыканты оркестра и артисты ансамбля песни и танца "Офицеры" Культурного центра МВД по Луганской Народной Республике выступили в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии"… Вместе с исполнителями в погонах в театрализованных музыкальных зарисовках приняли участие реконструкторы Луганского народного поискового военно-исторического музея "Память Донбасса", творческие коллективы столицы ЛНР и курсанты Луганского филиала Воронежского института МВД России. Зрители концерта с удовольствием подпевали, услышав знакомые военные песни, и поддерживали выступающих продолжительными аплодисментами", - рассказали в МВД.
https://ria.ru/20250509/vov-2016042996.html
https://ria.ru/20250508/lnr-2015882794.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы

Более 20 молодых сотрудников МВД в ЛНР приняли присягу в День Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня день приведения присяги приурочен к самому великому дню в истории нашего государства — к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне. Это значит, что вы не просто приняли присягу, но и поклялись быть достойными памяти всех, кто защитил нашу Родину от фашизма. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и не забывать, что вы являетесь символом мужества, чести, отваги, достоинства, любви к своим Отечеству и службе", – обратился к присутствующим на мероприятии министр МВД по ЛНР генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
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Министр подчеркнул, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов, как и их предшественники в период войны, защищают Родину от врага. Кампф поблагодарил ветеранов за мужество, героизм и преданность Отечеству и вручил подарки от МВД.
После присяги в рамках всероссийской акции "Свеча памяти" представители "Народного фронта" и все присутствующие возложили цветы, а также поставили лампаду с Вечным огнем из Александровского сада у памятника российским добровольцам. В рамках мероприятия сотрудники Специального полка полиции МВД РФ по ЛНР, а также Центр кинологической службы МВД провели показательные выступления, продемонстрировав работу различных служб.
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В рамках мероприятия структурные подразделения ведомства совместно с Воронежским институтом МВД провели выставку, на которой все присутствующие смогли увидеть трофейное вооружение и технику, средства борьбы с дронами, боеприпасы и многое другое. Завершились праздничные мероприятия концертом артистов Культурного центра регионального МВД.
"Музыканты оркестра и артисты ансамбля песни и танца "Офицеры" Культурного центра МВД по Луганской Народной Республике выступили в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии"… Вместе с исполнителями в погонах в театрализованных музыкальных зарисовках приняли участие реконструкторы Луганского народного поискового военно-исторического музея "Память Донбасса", творческие коллективы столицы ЛНР и курсанты Луганского филиала Воронежского института МВД России. Зрители концерта с удовольствием подпевали, услышав знакомые военные песни, и поддерживали выступающих продолжительными аплодисментами", - рассказали в МВД.
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