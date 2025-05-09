https://ria.ru/20250509/lnr-2016123023.html

Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы

Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы

Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:30:00+03:00

2025-05-09T21:30:00+03:00

2025-05-09T21:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня день приведения присяги приурочен к самому великому дню в истории нашего государства — к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне. Это значит, что вы не просто приняли присягу, но и поклялись быть достойными памяти всех, кто защитил нашу Родину от фашизма. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и не забывать, что вы являетесь символом мужества, чести, отваги, достоинства, любви к своим Отечеству и службе", – обратился к присутствующим на мероприятии министр МВД по ЛНР генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф. Министр подчеркнул, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов, как и их предшественники в период войны, защищают Родину от врага. Кампф поблагодарил ветеранов за мужество, героизм и преданность Отечеству и вручил подарки от МВД. После присяги в рамках всероссийской акции "Свеча памяти" представители "Народного фронта" и все присутствующие возложили цветы, а также поставили лампаду с Вечным огнем из Александровского сада у памятника российским добровольцам. В рамках мероприятия сотрудники Специального полка полиции МВД РФ по ЛНР, а также Центр кинологической службы МВД провели показательные выступления, продемонстрировав работу различных служб. В рамках мероприятия структурные подразделения ведомства совместно с Воронежским институтом МВД провели выставку, на которой все присутствующие смогли увидеть трофейное вооружение и технику, средства борьбы с дронами, боеприпасы и многое другое. Завершились праздничные мероприятия концертом артистов Культурного центра регионального МВД. "Музыканты оркестра и артисты ансамбля песни и танца "Офицеры" Культурного центра МВД по Луганской Народной Республике выступили в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии"… Вместе с исполнителями в погонах в театрализованных музыкальных зарисовках приняли участие реконструкторы Луганского народного поискового военно-исторического музея "Память Донбасса", творческие коллективы столицы ЛНР и курсанты Луганского филиала Воронежского института МВД России. Зрители концерта с удовольствием подпевали, услышав знакомые военные песни, и поддерживали выступающих продолжительными аплодисментами", - рассказали в МВД.

https://ria.ru/20250509/vov-2016042996.html

https://ria.ru/20250508/lnr-2015882794.html

https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия