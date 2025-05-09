Молодые полицейские в ЛНР приняли присягу в День Победы
Более 20 молодых сотрудников МВД в ЛНР приняли присягу в День Победы
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более 20 молодых правоохранителей МВД Луганской Народной Республики приняли присягу в День Победы в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня день приведения присяги приурочен к самому великому дню в истории нашего государства — к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне. Это значит, что вы не просто приняли присягу, но и поклялись быть достойными памяти всех, кто защитил нашу Родину от фашизма. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и не забывать, что вы являетесь символом мужества, чести, отваги, достоинства, любви к своим Отечеству и службе", – обратился к присутствующим на мероприятии министр МВД по ЛНР генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
Министр подчеркнул, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов, как и их предшественники в период войны, защищают Родину от врага. Кампф поблагодарил ветеранов за мужество, героизм и преданность Отечеству и вручил подарки от МВД.
После присяги в рамках всероссийской акции "Свеча памяти" представители "Народного фронта" и все присутствующие возложили цветы, а также поставили лампаду с Вечным огнем из Александровского сада у памятника российским добровольцам. В рамках мероприятия сотрудники Специального полка полиции МВД РФ по ЛНР, а также Центр кинологической службы МВД провели показательные выступления, продемонстрировав работу различных служб.
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В рамках мероприятия структурные подразделения ведомства совместно с Воронежским институтом МВД провели выставку, на которой все присутствующие смогли увидеть трофейное вооружение и технику, средства борьбы с дронами, боеприпасы и многое другое. Завершились праздничные мероприятия концертом артистов Культурного центра регионального МВД.
"Музыканты оркестра и артисты ансамбля песни и танца "Офицеры" Культурного центра МВД по Луганской Народной Республике выступили в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии"… Вместе с исполнителями в погонах в театрализованных музыкальных зарисовках приняли участие реконструкторы Луганского народного поискового военно-исторического музея "Память Донбасса", творческие коллективы столицы ЛНР и курсанты Луганского филиала Воронежского института МВД России. Зрители концерта с удовольствием подпевали, услышав знакомые военные песни, и поддерживали выступающих продолжительными аплодисментами", - рассказали в МВД.