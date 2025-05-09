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ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ldpr-2016084842.html
ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве
ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и члены партии провели в столице торжественный митинг-концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:24:00+03:00
2025-05-09T17:24:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
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лдпр
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и члены партии провели в столице торжественный митинг-концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии в Москве приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители молодежной организации ЛДПР и сторонники партии. Также ЛДПР организовала полевую кухню и угостила всех желающих кашей. "Мы победили. Мы выстояли. Россия - страна победителей… Не даём и не дадим фальсифицировать правду о той войне. Мы не дадим оболгать историю нашего народа-освободителя, нашей Рабоче-крестьянской Красной армии", - сказал Слуцкий. Он также отметил вклад тружеников тыла в достижении Великой Победы. "Сегодня момент истины для всех ныне живущих. Сегодня Европа стремительно прозревает и присоединяется к нам. Сегодня вокруг идеи подходов президента России (Владимира Путина - ред.) сформировано новое, глобальное большинство, которое отстаивает интересы каждой, сколь угодно, малой страны и народа самим решать свою судьбу, чтобы это решал не Вашингтон и не Брюссель. Сегодня мы за новую многополярную архитектуру, за победу в специальной военной операции", - добавил председатель ЛДПР.
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россия, леонид слуцкий (политик), москва, лдпр, общество, госдума рф, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Москва, ЛДПР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Госдума РФ, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве

Слуцкий и члены ЛДПР провели митинг-концерт в честь юбилея Победы в Москве

© Фото : ЛДПРЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и члены партии провели в столице торжественный митинг-концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии в Москве приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители молодежной организации ЛДПР и сторонники партии. Также ЛДПР организовала полевую кухню и угостила всех желающих кашей.
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"Мы победили. Мы выстояли. Россия - страна победителей… Не даём и не дадим фальсифицировать правду о той войне. Мы не дадим оболгать историю нашего народа-освободителя, нашей Рабоче-крестьянской Красной армии", - сказал Слуцкий.
Он также отметил вклад тружеников тыла в достижении Великой Победы.
"Сегодня момент истины для всех ныне живущих. Сегодня Европа стремительно прозревает и присоединяется к нам. Сегодня вокруг идеи подходов президента России (Владимира Путина - ред.) сформировано новое, глобальное большинство, которое отстаивает интересы каждой, сколь угодно, малой страны и народа самим решать свою судьбу, чтобы это решал не Вашингтон и не Брюссель. Сегодня мы за новую многополярную архитектуру, за победу в специальной военной операции", - добавил председатель ЛДПР.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)МоскваЛДПРОбществоГосдума РФДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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