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ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве

ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

ЛДПР провела митинг-концерт в честь Дня Победы в Москве

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и члены партии провели в столице торжественный митинг-концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:24:00+03:00

2025-05-09T17:24:00+03:00

2025-05-09T17:24:00+03:00

россия

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лдпр

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и члены партии провели в столице торжественный митинг-концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии в Москве приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители молодежной организации ЛДПР и сторонники партии. Также ЛДПР организовала полевую кухню и угостила всех желающих кашей. "Мы победили. Мы выстояли. Россия - страна победителей… Не даём и не дадим фальсифицировать правду о той войне. Мы не дадим оболгать историю нашего народа-освободителя, нашей Рабоче-крестьянской Красной армии", - сказал Слуцкий. Он также отметил вклад тружеников тыла в достижении Великой Победы. "Сегодня момент истины для всех ныне живущих. Сегодня Европа стремительно прозревает и присоединяется к нам. Сегодня вокруг идеи подходов президента России (Владимира Путина - ред.) сформировано новое, глобальное большинство, которое отстаивает интересы каждой, сколь угодно, малой страны и народа самим решать свою судьбу, чтобы это решал не Вашингтон и не Брюссель. Сегодня мы за новую многополярную архитектуру, за победу в специальной военной операции", - добавил председатель ЛДПР.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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россия, леонид слуцкий (политик), москва, лдпр, общество, госдума рф, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне