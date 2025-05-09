https://ria.ru/20250509/kusturitsa-2016138830.html

На Западе возвращается нацизм, считает Кустурица

На Западе возвращается нацизм, считает Кустурица - РИА Новости, 09.05.2025

На Западе возвращается нацизм, считает Кустурица

На Западе нацизм возвращается, и некоторые страны становятся фашистскими, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:43:00+03:00

2025-05-09T23:43:00+03:00

2025-05-09T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На Западе нацизм возвращается, и некоторые страны становятся фашистскими, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Кустурица в пятницу находится в Москве на праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. "Нацизм — это вирус, который может находиться в спящем состоянии, но время от времени активизируется в другом обличии. В WOKE-традиции Запада Парад Победы — это нечто устаревшее, глупое, ненужное. И это служит предупреждением нам о том, что нацизм медленно возвращается. И это превращает некоторые страны, склонные к этому, в фашистские", - сказал он в разговоре с агентством. По мнению сербского режиссера, те, кто принижает значение парада Победы и угрожает политическим деятелям, которые поехали в Москву на 9 мая и запретили им перелет над своей территорией "показали, на чьей они стороне". Кустурица указал, что поведение "озлобленной части Европы" вызвано тем, что они "потеряли почву под ногами". "Они потеряли Африку — там теперь доминирует Китай как главный гегемон, а Россия за последние двадцать лет добилась очень серьезного прогресса. Каждый приезд в Москву — это, по сути, столкновение с истиной: помимо Китая и Индии, появляется ещё один гигант", - подчеркнул он. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма прилет президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку на них оказывалось неприкрытое и "оголтелое" давление.

https://ria.ru/20250509/niderlandy-2015897110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, китай, россия, эмир кустурица, кайя каллас, дмитрий песков