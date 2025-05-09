https://ria.ru/20250509/kurenkov-2015915571.html

Глава МЧС поздравил россиян с 80-летием Победы

Глава МЧС поздравил россиян с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Глава МЧС поздравил россиян с 80-летием Победы

Глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с 80-летием Великой Победы отметил, что на россиянах как на потомках победителей лежит ответственная миссия - РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:56:00+03:00

2025-05-09T07:56:00+03:00

2025-05-09T07:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505881_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_bf9c0b00b5cda635ea843e0e5cafd72a.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с 80-летием Великой Победы отметил, что на россиянах как на потомках победителей лежит ответственная миссия - сохранить историческую память и воспитать следующие поколения на примерах мужества предков. "Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Примите самые искренние поздравления с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне... На нас как на потомках победителей лежит ответственная миссия - сохранить историческую память. Воспитать следующие поколения на примерах мужества наших предков. Сберечь духовное наследие тех, кто в тяжелейших, нечеловеческих условиях отстоял свободу и независимость нашей Родины", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС России. Куренков подчеркнул, что россияне с особым трепетом и безграничным почтением обращаются к истории России, к героическому примеру самопожертвования и единения народа. "Для каждого россиянина 9 мая - это священный праздник. Это гордость за беспримерный подвиг наших отцов, дедов, прадедов. В этом дне - радость Победы и горечь утраты, ведь война коснулась каждой семьи", - добавил глава МЧС РФ. Кроме того, он отметил вклад бойцов местной противовоздушной обороны, благодаря подвигу которых были ликвидированы десятки тысяч пожаров, спасены человеческие жизни, культурные ценности, обеспечена работа стратегических предприятий. "Мы чтим и помним их отвагу и мужество. Сегодня мы равняемся на героическое поколение победителей. В День Победы как никогда остро понимаем, что значит любить Родину. Наша задача - надежно обеспечивать защиту и безопасность нашей страны", - добавил глава МЧС России. Куренков пожелал ветеранам и их близким здоровья, счастья, мира и добра. "В праздничные весенние дни снова вспомните ваших родственников, близких, всех, кто в труднейшие военные годы принес в жертву свою жизнь, свою молодость, свои мечты. Пусть их имена навсегда будут в нашем сердце. Память о подвиге ветеранов, защитников Отечества для нас священна. За Победу! С праздником!" - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015900545.html

https://ria.ru/20250509/kosmonavty-2015892197.html

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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне