https://ria.ru/20250509/kujbyshev-2016005901.html

В Самаре прошел военный парад

В Самаре прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025

В Самаре прошел военный парад

Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:28:00+03:00

2025-05-09T12:28:00+03:00

2025-05-09T12:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

справки

куйбышев

самарская область

самара

вячеслав федорищев

центральный военный округ

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. Перед военным парадом на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню. В 9.00 мск на площади Куйбышева начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командовал кавалер ордена Мужества полковник Тлек Рахимов, принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ЦВО полковник Александр Липатов. "День Победы стал символом стойкости и мужества, патриотизма и военной доблести, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Этот бессмертный подвиг и сегодня поражает своим величием… Наша область внесла внушительный вклад в разгром врага. Более 500 тысяч куйбышевцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, сына или мужа, 233 куйбышевца были удостоены высокого названия Героя Советского Союза, а 36 стали полными кавалерами ордена Славы", - сказал с трибуны губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. После его поздравления в торжественном марше прошли подразделения мотострелковых войск Центрального военного округа, представители ФСИН, МЧС, кадеты, юнармейцы и участники СВО. Затем по площади Куйбышева проехала механизированная колонна, которую традиционно возглавил танк Т-34. По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в целом в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тысяч человек и 42 единицы военной техники. Впервые в параде приняли участие боевые машины пехоты БМП-3 и бронеавтомобили "Чекан". Также в состав механизированной колонны вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы ОТРК "Искандер-М" и другая техника. После парада с площади Куйбышева стартовало шествие "Бессмертного полка", которое впервые с 2022 года проводится в режиме офлайн. Тысячи жителей прошли с портретами своих родных - защитников Отечества. В колонне было много семей с детьми, все участники поздравляли окружающих с Днем Победы и пели песни.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/t-34-2015998343.html

https://ria.ru/20250509/krasnojarsk-2015992453.html

https://ria.ru/20250509/svo-2015983384.html

куйбышев

самарская область

самара

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общество, справки, куйбышев, самарская область, самара, вячеслав федорищев, центральный военный округ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, бмп-3, бтр-82ам