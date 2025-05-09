В Самаре прошел военный парад
На площади Куйбышева в Самаре прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы
Военный парад в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости.
Перед военным парадом на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню. В 9.00 мск на площади Куйбышева начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командовал кавалер ордена Мужества полковник Тлек Рахимов, принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ЦВО полковник Александр Липатов.
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"День Победы стал символом стойкости и мужества, патриотизма и военной доблести, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Этот бессмертный подвиг и сегодня поражает своим величием… Наша область внесла внушительный вклад в разгром врага. Более 500 тысяч куйбышевцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, сына или мужа, 233 куйбышевца были удостоены высокого названия Героя Советского Союза, а 36 стали полными кавалерами ордена Славы", - сказал с трибуны губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в целом в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тысяч человек и 42 единицы военной техники. Впервые в параде приняли участие боевые машины пехоты БМП-3 и бронеавтомобили "Чекан". Также в состав механизированной колонны вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы ОТРК "Искандер-М" и другая техника.
После парада с площади Куйбышева стартовало шествие "Бессмертного полка", которое впервые с 2022 года проводится в режиме офлайн. Тысячи жителей прошли с портретами своих родных - защитников Отечества. В колонне было много семей с детьми, все участники поздравляли окружающих с Днем Победы и пели песни.
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