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В Самаре прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kujbyshev-2016005901.html
В Самаре прошел военный парад
В Самаре прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
В Самаре прошел военный парад
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:28:00+03:00
2025-05-09T12:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
справки
куйбышев
самарская область
самара
вячеслав федорищев
центральный военный округ
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. Перед военным парадом на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню. В 9.00 мск на площади Куйбышева начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командовал кавалер ордена Мужества полковник Тлек Рахимов, принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ЦВО полковник Александр Липатов. "День Победы стал символом стойкости и мужества, патриотизма и военной доблести, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Этот бессмертный подвиг и сегодня поражает своим величием… Наша область внесла внушительный вклад в разгром врага. Более 500 тысяч куйбышевцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, сына или мужа, 233 куйбышевца были удостоены высокого названия Героя Советского Союза, а 36 стали полными кавалерами ордена Славы", - сказал с трибуны губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. После его поздравления в торжественном марше прошли подразделения мотострелковых войск Центрального военного округа, представители ФСИН, МЧС, кадеты, юнармейцы и участники СВО. Затем по площади Куйбышева проехала механизированная колонна, которую традиционно возглавил танк Т-34. По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в целом в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тысяч человек и 42 единицы военной техники. Впервые в параде приняли участие боевые машины пехоты БМП-3 и бронеавтомобили "Чекан". Также в состав механизированной колонны вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы ОТРК "Искандер-М" и другая техника. После парада с площади Куйбышева стартовало шествие "Бессмертного полка", которое впервые с 2022 года проводится в режиме офлайн. Тысячи жителей прошли с портретами своих родных - защитников Отечества. В колонне было много семей с детьми, все участники поздравляли окружающих с Днем Победы и пели песни.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/t-34-2015998343.html
https://ria.ru/20250509/krasnojarsk-2015992453.html
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куйбышев
самарская область
самара
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общество, справки, куйбышев, самарская область, самара, вячеслав федорищев, центральный военный округ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, бмп-3, бтр-82ам
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Справки, Куйбышев, Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Центральный военный округ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, БМП-3, БТР-82АМ
В Самаре прошел военный парад

На площади Куйбышева в Самаре прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы

© Фото : Правительство Самарской областиВоенный парад в Самаре
Военный парад в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Самарской области
Военный парад в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости.
Перед военным парадом на площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню. В 9.00 мск на площади Куйбышева начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командовал кавалер ордена Мужества полковник Тлек Рахимов, принимал парад исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ЦВО полковник Александр Липатов.
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"День Победы стал символом стойкости и мужества, патриотизма и военной доблести, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Этот бессмертный подвиг и сегодня поражает своим величием… Наша область внесла внушительный вклад в разгром врага. Более 500 тысяч куйбышевцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, сына или мужа, 233 куйбышевца были удостоены высокого названия Героя Советского Союза, а 36 стали полными кавалерами ордена Славы", - сказал с трибуны губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
После его поздравления в торжественном марше прошли подразделения мотострелковых войск Центрального военного округа, представители ФСИН, МЧС, кадеты, юнармейцы и участники СВО. Затем по площади Куйбышева проехала механизированная колонна, которую традиционно возглавил танк Т-34.
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По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в целом в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тысяч человек и 42 единицы военной техники. Впервые в параде приняли участие боевые машины пехоты БМП-3 и бронеавтомобили "Чекан". Также в состав механизированной колонны вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы ОТРК "Искандер-М" и другая техника.
После парада с площади Куйбышева стартовало шествие "Бессмертного полка", которое впервые с 2022 года проводится в режиме офлайн. Тысячи жителей прошли с портретами своих родных - защитников Отечества. В колонне было много семей с детьми, все участники поздравляли окружающих с Днем Победы и пели песни.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСправкиКуйбышевСамарская областьСамараВячеслав ФедорищевЦентральный военный округФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Т-34БМП-3БТР-82АМ
 
 
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