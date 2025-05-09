https://ria.ru/20250509/krym-2016100482.html

Аксенов объяснил, почему в Крыму не провели парад Победы

Аксенов объяснил, почему в Крыму не провели парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Аксенов объяснил, почему в Крыму не провели парад Победы

Парад и другие массовые мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму не стали проводить в целях безопасности, сообщил глава... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:00:00+03:00

2025-05-09T11:00:00+03:00

2025-05-09T18:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

парад победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Парад и другие массовые мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму не стали проводить в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В Крыму пока действует желтый уровень террористической угрозы, противник, особенно в такие знаковые дни, пытается нам помешать, поэтому принято решение не рисковать ни одной жизнью, ни одним человеком, поэтому принято решение в этом году парад и шествие "Бессмертного полка" не проводить. Уверен, что люди нас поймут. Это единственно правильное решение в нынешней ситуации", - сказал Аксенов журналистам. По его словам, после завершения СВО в Крыму будут снова проходить торжества по случаю Дня Победы на должном высоком уровне. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что памятные мероприятия прошли в школах, детских садах, домах культуры и музеях. "Несмотря на все ограничения, праздник получился глубоким", - сказал Константинов.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html

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общество, сергей аксенов (политик), владимир константинов, парад победы