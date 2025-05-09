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В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:49 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/krym-2016031537.html
В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:49:00+03:00
2025-05-09T13:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
россия
республика крым
симферополь
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина, передает корреспондент РИА Новости. Возглавили шествие глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, а также участники специальной военной операции. После возложения цветов была объявлена минута молчания по павшим в годы войны. В общении с журналистами Аксенов назвал День Победы великим праздником. "Это великая Победа. Исторически - это самый большой праздник. Спасибо всем ветеранам за Победу и тем ребятам, которые и сегодня защищают родину и приближают победу, дают нам возможность работать, жить и строить будущее", - сказал Аксенов. Памятные мероприятия также прошли во всех городах полуострова.
https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html
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общество, сергей аксенов (политик), владимир константинов, россия, республика крым, симферополь, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Россия, Республика Крым, Симферополь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В Крыму почтили память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.
Возглавили шествие глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, а также участники специальной военной операции.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 13:48
После возложения цветов была объявлена минута молчания по павшим в годы войны.
В общении с журналистами Аксенов назвал День Победы великим праздником.
"Это великая Победа. Исторически - это самый большой праздник. Спасибо всем ветеранам за Победу и тем ребятам, которые и сегодня защищают родину и приближают победу, дают нам возможность работать, жить и строить будущее", - сказал Аксенов.
Памятные мероприятия также прошли во всех городах полуострова.
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновРоссияРеспублика КрымСимферополь80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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