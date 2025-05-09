https://ria.ru/20250509/krym-2016031537.html

В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025

В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:49:00+03:00

2025-05-09T13:49:00+03:00

2025-05-09T13:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

россия

республика крым

симферополь

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина, передает корреспондент РИА Новости. Возглавили шествие глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, а также участники специальной военной операции. После возложения цветов была объявлена минута молчания по павшим в годы войны. В общении с журналистами Аксенов назвал День Победы великим праздником. "Это великая Победа. Исторически - это самый большой праздник. Спасибо всем ветеранам за Победу и тем ребятам, которые и сегодня защищают родину и приближают победу, дают нам возможность работать, жить и строить будущее", - сказал Аксенов. Памятные мероприятия также прошли во всех городах полуострова.

https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html

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россия

республика крым

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общество, сергей аксенов (политик), владимир константинов, россия, республика крым, симферополь, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы