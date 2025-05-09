https://ria.ru/20250509/krym-2016013037.html

В Крыму отменили опасность атаки беспилотников

В Крыму отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.05.2025

В Крыму отменили опасность атаки беспилотников

Предупреждение об беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:45:00+03:00

2025-05-09T12:45:00+03:00

2025-05-09T12:47:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Предупреждение об беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.Опасность объявили днем в 11.36 мск, она продлилась 44 минуты.

https://ria.ru/20250509/belgorod-2015921556.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность