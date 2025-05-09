https://ria.ru/20250509/krasnojarsk-2015992453.html

В Красноярске прошел парад Победы

В Красноярске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Красноярске прошел парад Победы

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:49:00+03:00

2025-05-09T11:49:00+03:00

2025-05-09T11:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

красноярск

красноярский край

россия

т-34

парад победы

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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "В торжественном прохождении подразделений воинских частей, силовых структур, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодежно-патриотических организаций края приняли участие 39 парадных расчетов", - говорится в сообщении. Торжественные мероприятия традиционно начались с вынесения Государственного флага РФ и копии Знамени Победы. В этом году впервые к шествию присоединились участники специальной военной операции, казаки-кадеты Подтесовского филиала казачьего кадетского корпуса Красноярского техникума транспорта и сервиса, активисты "Движения первых" и студентки Красноярского медицинского колледжа имени В. М. Крутовского. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек, среди которых были и порядка 40 единиц раритетной военной техники, включая легендарный танк Т-34. Отмечается, что перед началом шествия горожане и гости города стали свидетелями праздничного концертного пролога, в котором приняли участие 350 артистов ведущих творческих коллективов. Они языком музыки и танца рассказали о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые приближали Победу.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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общество, красноярск, красноярский край, россия, т-34, парад победы