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В Красноярске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:49 09.05.2025 (обновлено: 11:56 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/krasnojarsk-2015992453.html
В Красноярске прошел парад Победы
В Красноярске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Красноярске прошел парад Победы
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:49:00+03:00
2025-05-09T11:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
красноярск
красноярский край
россия
т-34
парад победы
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "В торжественном прохождении подразделений воинских частей, силовых структур, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодежно-патриотических организаций края приняли участие 39 парадных расчетов", - говорится в сообщении. Торжественные мероприятия традиционно начались с вынесения Государственного флага РФ и копии Знамени Победы. В этом году впервые к шествию присоединились участники специальной военной операции, казаки-кадеты Подтесовского филиала казачьего кадетского корпуса Красноярского техникума транспорта и сервиса, активисты "Движения первых" и студентки Красноярского медицинского колледжа имени В. М. Крутовского. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек, среди которых были и порядка 40 единиц раритетной военной техники, включая легендарный танк Т-34. Отмечается, что перед началом шествия горожане и гости города стали свидетелями праздничного концертного пролога, в котором приняли участие 350 артистов ведущих творческих коллективов. Они языком музыки и танца рассказали о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые приближали Победу.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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общество, красноярск, красноярский край, россия, т-34, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Красноярск, Красноярский край, Россия, Т-34, Парад Победы
В Красноярске прошел парад Победы

В параде Победы в Красноярске приняло участи около 2000 человек

© Фото : Красноярский край официально/TelegramВоенный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Красноярский край официально/Telegram
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"В торжественном прохождении подразделений воинских частей, силовых структур, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодежно-патриотических организаций края приняли участие 39 парадных расчетов", - говорится в сообщении.
Торжественные мероприятия традиционно начались с вынесения Государственного флага РФ и копии Знамени Победы. В этом году впервые к шествию присоединились участники специальной военной операции, казаки-кадеты Подтесовского филиала казачьего кадетского корпуса Красноярского техникума транспорта и сервиса, активисты "Движения первых" и студентки Красноярского медицинского колледжа имени В. М. Крутовского. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек, среди которых были и порядка 40 единиц раритетной военной техники, включая легендарный танк Т-34.
Отмечается, что перед началом шествия горожане и гости города стали свидетелями праздничного концертного пролога, в котором приняли участие 350 артистов ведущих творческих коллективов. Они языком музыки и танца рассказали о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые приближали Победу.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКрасноярскКрасноярский крайРоссияТ-34Парад Победы
 
 
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