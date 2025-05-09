В Красноярске прошел парад Победы
В параде Победы в Красноярске приняло участи около 2000 человек
© Фото : Красноярский край официально/TelegramВоенный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Красноярске, в нем приняли участие около двух тысяч человек и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"В торжественном прохождении подразделений воинских частей, силовых структур, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодежно-патриотических организаций края приняли участие 39 парадных расчетов", - говорится в сообщении.
Торжественные мероприятия традиционно начались с вынесения Государственного флага РФ и копии Знамени Победы. В этом году впервые к шествию присоединились участники специальной военной операции, казаки-кадеты Подтесовского филиала казачьего кадетского корпуса Красноярского техникума транспорта и сервиса, активисты "Движения первых" и студентки Красноярского медицинского колледжа имени В. М. Крутовского. Общее количество участников составило около 2 тысяч человек, среди которых были и порядка 40 единиц раритетной военной техники, включая легендарный танк Т-34.
Отмечается, что перед началом шествия горожане и гости города стали свидетелями праздничного концертного пролога, в котором приняли участие 350 артистов ведущих творческих коллективов. Они языком музыки и танца рассказали о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые приближали Победу.
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