https://ria.ru/20250509/krasnodar-2016072073.html

Украинские переселенцы отпраздновали День Победы в Краснодаре

Украинские переселенцы отпраздновали День Победы в Краснодаре - РИА Новости, 09.05.2025

Украинские переселенцы отпраздновали День Победы в Краснодаре

Украинские переселенцы отметили День Победы в Краснодаре, возложив цветы к мемориалу жертвам фашистского террора и исполнив песни военного времени, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:30:00+03:00

2025-05-09T16:30:00+03:00

2025-05-09T16:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

херсон

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

краснодар

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КРАСНОДАР, 9 мая – РИА Новости. Украинские переселенцы отметили День Победы в Краснодаре, возложив цветы к мемориалу жертвам фашистского террора и исполнив песни военного времени, передает корреспондент РИА Новости. В Краснодаре центр помощи украинцам, созданный гуманитарным международным движением "Другая Украина", празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе со всем городом. Около 30 переселенцев с Украины, в том числе из ее западной части, возложили цветы к мемориалу "13 тысячам краснодарцев - жертвам фашистского террора" в Краснодаре, провели концерт и акцию "Фронтовая каша". "Для меня 9 мая - это символ освобождения от нацизма. К сожалению, нацизм опять поднимает свою гадкую голову на Украине. Опять приходится душить эту гадину, и я верю, что, как и 80 лет назад, мы будем праздновать Победу над нацизмом на Украине", - сказал руководитель центра Алексей Пустовой. Практически за два года существования центра на Кубани от переселенцев поступило около 3,5 тысячи обращений. Его сотрудники сопровождают и помогают в адаптации переехавшими в регион украинцам. Среди них в Краснодаре сейчас проживают два человека, заставшие Великую Отечественную войну. Оводюк Иван Владимирович приехал в 2022 году из Херсона с семьей. Он рассказал РИА Новости, что всегда обожал праздновать 9 мая, и в свои 93 года собирается провести этот день активно. Сушко Нина Дмитриевна - ребёнок войны, до начала спецоперации проживала в Херсоне и была прикована к кровати, но перед отъездом снова начала ходить, благодаря этому чуду дочь смогла ее вывезти. Теперь они с семьями получили новое жилье и празднуют День Победы уже в столице Кубани.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016033988.html

https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html

херсон

россия

краснодар

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херсон, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, краснодар