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Китай призвал своих граждан в Индии и Пакистане усилить меры безопасности
Китай призвал своих граждан в Индии и Пакистане усилить меры безопасности - РИА Новости, 09.05.2025
Китай призвал своих граждан в Индии и Пакистане усилить меры безопасности
Посольства КНР в Индии и Пакистане опубликовали заявления с призывом к гражданам Китая, находящимся в этих странах, усилить меры личной безопасности. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:16:00+03:00
2025-05-09T14:16:00+03:00
2025-05-09T14:16:00+03:00
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Посольства КНР в Индии и Пакистане опубликовали заявления с призывом к гражданам Китая, находящимся в этих странах, усилить меры личной безопасности. Как следует из заявлений дипмиссий, опубликованных в соответствующих акканутах посольств в соцсети WeChat, "в последнее время напряженность между Индией и Пакистаном продолжает обостряться". Посольства в обеих странах призвали своих граждан с осторожностью совершать поездки в данные государства, а также "усилить меры личной безопасности". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013685958.html
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в мире, пакистан, индия, китай, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Китай, Операция Синдур в Пакистане
Китай призвал своих граждан в Индии и Пакистане усилить меры безопасности
КНР призвала своих граждан в Индии и Пакистане усилить меры безопасности