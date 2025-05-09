https://ria.ru/20250509/kosmonavty-2015892197.html

Космонавты поздравили россиян с 80-летием Победы

Космонавты поздравили россиян с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Космонавты поздравили россиян с 80-летием Победы

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвали святой... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:13:00+03:00

2025-05-09T00:13:00+03:00

2025-05-09T00:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

космос - риа наука

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роскосмос

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвали святой обязанностью сохранение памяти о подвиге предков. "Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днём Победы!", - сказал Рыжиков в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом". "С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 80 лет и почти не осталось в живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность - сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы", - добавил космонавт. Зубрицкий, в свою очередь, отметил, что на орбите Земли космонавты отчётливо понимают, как прекрасна наша планета, и что она действительно является общим домом всего человечества. МКС он назвал ярким примером того, как граждане разных стран могут вместе "создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества". По словам Пескова, космонавты сегодня вспоминают тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма, а также преклоняют головы перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. "Чествуем тех, кто ковал оружие Победы в тылу, кто пережил голод, бомбёжки и разруху, благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин. Будем помнить о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и передавать эту память потомкам", - добавил космонавт.

https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html

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Поздравление космонавтов с МКС с Днем Победы Поздравление космонавтов с МКС с Днем Победы 2025-05-09T00:13 true PT2M28S

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общество, космос - риа наука, земля, роскосмос, 80-летие победы в великой отечественной войне