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Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:54:00+03:00
2025-05-09T22:54:00+03:00
2025-05-09T22:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
словакия
братислава
владимир путин
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле. "Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250509/putin-2016129671.html
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россия, словакия, братислава, владимир путин, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Братислава, Владимир Путин, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Путин: Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Коневу