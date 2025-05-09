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Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:54 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:54:00+03:00
2025-05-09T22:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
словакия
братислава
владимир путин
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле. "Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250509/putin-2016129671.html
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россия, словакия, братислава, владимир путин, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Братислава, Владимир Путин, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу

Путин: Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Коневу

© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкКомандующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий
Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Израиль Озерский
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Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.
"Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - сказал Путин.
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Вчера, 22:32
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСловакияБратиславаВладимир ПутинРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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