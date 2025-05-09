https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html

Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу

Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу - РИА Новости, 09.05.2025

Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу

Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:54:00+03:00

2025-05-09T22:54:00+03:00

2025-05-09T22:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

словакия

братислава

владимир путин

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит инициативу Братиславы о создании памятника маршалу Ивану Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле. "Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250509/putin-2016129671.html

россия

словакия

братислава

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россия, словакия, братислава, владимир путин, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне