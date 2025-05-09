https://ria.ru/20250509/kndr-2015935087.html

Подвиг солдат из КНДР в Курской области увековечат, сообщил посол Мацегора

Подвиг солдат из КНДР в Курской области увековечат, сообщил посол Мацегора - РИА Новости, 09.05.2025

Подвиг солдат из КНДР в Курской области увековечат, сообщил посол Мацегора

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил, что подвиг северокорейских бойцов в Курской области будет увековечен "прекрасными" памятниками в городах и селах... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:51:00+03:00

2025-05-09T09:51:00+03:00

2025-05-09T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил, что подвиг северокорейских бойцов в Курской области будет увековечен "прекрасными" памятниками в городах и селах освобожденной местности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).По данным агентства, по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне посольство в КНДР 8 мая вечером устроило приём, на который были приглашены заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чжон Чхоль, министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, министр обороны Но Гван Чхоль и другие партийные и государственные деятели, представители министерств, центральных и военных органов, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в КНДР.Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в своей речи рассказал, что президент России Владимир Путин высоко оценил "мужество, самоотверженность и боеспособность" северокорейских военных и выразил глубокую благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и народу КНДР."Подвиги героев КНДР, которые навечно останутся в сердцах российского народа, будут увековечены прекрасными памятниками в освобождённых городах, сёлах и на площадях, которые будут носить имена этих героев", - передает ЦТАК слова посла РФ.По словам Мацегоры, операция в Курской области стала доказательством всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзнических отношений между Россией и КНДР.Посол также отметил историческое значение победы над фашизмом и подчеркнул, что ради этой победы бесчисленные российские солдаты и народ сражались, "не щадя своей жизни"."Осудив попытки Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны, возродить нацизм и нанести России стратегическое поражение, он подчеркнул, что, как и прежде, Россию невозможно победить", - пишет ЦТАК.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.

https://ria.ru/20250509/parad-2015931839.html

https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html

https://ria.ru/20250429/voennye-2014200092.html

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курская область

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, кндр (северная корея)