Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России
ЦТАК: Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России
Но Гван Чхоль. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что КНДР и Корейская народная армия будут "неизменно" поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посольство России в КНДР 8 мая вечером устроило приём, на который были приглашены заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чжон Чхоль, министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, министр обороны Но Гван Чхоль и другие партийные и государственные деятели, представители министерств, центральных и военных органов, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в КНДР.
Министр обороны Но Гван Чхоль выступил с речью. Он выразил "глубокое уважение поколению победителей", подарившему России великую победу, и передал боевой привет российским солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются, "отдавая всё" ради защиты достоинства Родины, благополучия народа и "международной справедливости".
Он подчеркнул, что победа России в Великой Отечественной войне не только защитила честь и достоинство страны и "спасла человечество от гибели", но и стала историческим событием, оказавшим огромное влияние на установление свободы и мира во всем мире.
"Выразив уверенность в том, что армия и народ России... снова одержат победу, он подчеркнул, что Корейская народная армия и впредь будет неизменно поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны", - цитирует министра ЦТАК.
Но Гван Чхоль отметил, что традиции прекрасной дружбы между КНДР и Россией сегодня благодаря усилиям лидеров двух стран демонстрируют свою "непобедимость и жизненную силу" и продолжают всесторонне развиваться на очень высоком уровне.