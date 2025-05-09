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Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России - РИА Новости, 09.05.2025
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03:32 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html
Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России
Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России - РИА Новости, 09.05.2025
Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России
Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что КНДР и Корейская народная армия будут "неизменно" поддерживать действия российской армии, направленные на защиту... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:32:00+03:00
2025-05-09T03:32:00+03:00
в мире
россия
корейская народная армия
чхве сон хи
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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что КНДР и Корейская народная армия будут "неизменно" поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посольство России в КНДР 8 мая вечером устроило приём, на который были приглашены заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чжон Чхоль, министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, министр обороны Но Гван Чхоль и другие партийные и государственные деятели, представители министерств, центральных и военных органов, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в КНДР. Министр обороны Но Гван Чхоль выступил с речью. Он выразил "глубокое уважение поколению победителей", подарившему России великую победу, и передал боевой привет российским солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются, "отдавая всё" ради защиты достоинства Родины, благополучия народа и "международной справедливости". Он подчеркнул, что победа России в Великой Отечественной войне не только защитила честь и достоинство страны и "спасла человечество от гибели", но и стала историческим событием, оказавшим огромное влияние на установление свободы и мира во всем мире. "Выразив уверенность в том, что армия и народ России... снова одержат победу, он подчеркнул, что Корейская народная армия и впредь будет неизменно поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны", - цитирует министра ЦТАК. Но Гван Чхоль отметил, что традиции прекрасной дружбы между КНДР и Россией сегодня благодаря усилиям лидеров двух стран демонстрируют свою "непобедимость и жизненную силу" и продолжают всесторонне развиваться на очень высоком уровне.
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в мире, россия, корейская народная армия, чхве сон хи
В мире, Россия, Корейская народная армия, Чхве Сон Хи
Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России

ЦТАК: Министр обороны КНДР пообещал неизменную поддержку армии России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНо Гван Чхоль
Но Гван Чхоль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Но Гван Чхоль. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что КНДР и Корейская народная армия будут "неизменно" поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне посольство России в КНДР 8 мая вечером устроило приём, на который были приглашены заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чжон Чхоль, министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, министр обороны Но Гван Чхоль и другие партийные и государственные деятели, представители министерств, центральных и военных органов, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в КНДР.
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Министр обороны Но Гван Чхоль выступил с речью. Он выразил "глубокое уважение поколению победителей", подарившему России великую победу, и передал боевой привет российским солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются, "отдавая всё" ради защиты достоинства Родины, благополучия народа и "международной справедливости".
Он подчеркнул, что победа России в Великой Отечественной войне не только защитила честь и достоинство страны и "спасла человечество от гибели", но и стала историческим событием, оказавшим огромное влияние на установление свободы и мира во всем мире.
"Выразив уверенность в том, что армия и народ России... снова одержат победу, он подчеркнул, что Корейская народная армия и впредь будет неизменно поддерживать действия российской армии, направленные на защиту суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны", - цитирует министра ЦТАК.
Но Гван Чхоль отметил, что традиции прекрасной дружбы между КНДР и Россией сегодня благодаря усилиям лидеров двух стран демонстрируют свою "непобедимость и жизненную силу" и продолжают всесторонне развиваться на очень высоком уровне.
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