https://ria.ru/20250509/kndr-2015895348.html
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару - РИА Новости, 09.05.2025
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару
Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:33:00+03:00
2025-05-09T01:33:00+03:00
2025-05-09T01:41:00+03:00
кндр (северная корея)
ким чен ын
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Как сообщается, в ходе учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа "Хвасон-11" и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров."Цель учений была достигнута, надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена", - говорится в сообщении.Учениями руководил лидер страны Ким Чен Ын.
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кндр (северная корея)
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кндр (северная корея), ким чен ын
КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару
ЦТАК: учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару