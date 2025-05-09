https://ria.ru/20250509/kndr-2015895348.html

На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару

На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару - РИА Новости, 09.05.2025

На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару

Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:33:00+03:00

2025-05-09T01:33:00+03:00

2025-05-09T01:41:00+03:00

кндр (северная корея)

ким чен ын

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Как сообщается, в ходе учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа "Хвасон-11" и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров."Цель учений была достигнута, надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена", - говорится в сообщении.Учениями руководил лидер страны Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20250508/kndr-2015725158.html

кндр (северная корея)

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2025

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кндр (северная корея), ким чен ын