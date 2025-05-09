Рейтинг@Mail.ru
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 09.05.2025 (обновлено: 01:41 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kndr-2015895348.html
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару - РИА Новости, 09.05.2025
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару
Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:33:00+03:00
2025-05-09T01:41:00+03:00
кндр (северная корея)
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955788456_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_1fa7ecd488303b31e5f776d34a909082.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Как сообщается, в ходе учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа "Хвасон-11" и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров."Цель учений была достигнута, надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена", - говорится в сообщении.Учениями руководил лидер страны Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250508/kndr-2015725158.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955788456_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_afcb38a4d1c1477f00755b092426c891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), ким чен ын
КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
На учениях в КНДР отрабатывали готовность к ядерному контрудару

ЦТАК: учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару прошли в рамках учебных стрельб в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщается, в ходе учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа "Хвасон-11" и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров.
"Цель учений была достигнута, надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена", - говорится в сообщении.
Учениями руководил лидер страны Ким Чен Ын.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Южнокорейские военные назвали дальность полета ракет КНДР
Вчера, 05:11
 
КНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала