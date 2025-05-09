https://ria.ru/20250509/kndr-2015893291.html

КНДР провела учения ракетных войск под руководством Ким Чен Ына

КНДР провела учения ракетных войск под руководством Ким Чен Ына - РИА Новости, 09.05.2025

КНДР провела учения ракетных войск под руководством Ким Чен Ына

КНДР в четверг провела учения ракетных войск и дальнобойной артиллерии, которыми руководил глава страны Ким Чен Ын, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:34:00+03:00

2025-05-09T00:34:00+03:00

2025-05-09T00:34:00+03:00

в мире

японское море

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. КНДР в четверг провела учения ракетных войск и дальнобойной артиллерии, которыми руководил глава страны Ким Чен Ын, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Восьмого мая прошли объединенные учения по нанесению удара для повышения боеспособности подразделений дальнобойной артиллерии и ракетчиков восточного фронта", - говорится в сообщении. Как отмечается, совместными учениями руководил Ким Чен Ын. В ночь на четверг Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея заявило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20250508/japonija-2015725674.html

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, ким чен ын, кндр (северная корея)