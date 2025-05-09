https://ria.ru/20250509/kitaj-2015900885.html

В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны

В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025

В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны

Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии, заявил РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:08:00+03:00

2025-05-09T04:08:00+03:00

2025-05-09T04:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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оон

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань. "Армии и народы Китая и России, а также народы стран Антигитлеровской коалиции по всему миру принесли огромные жертвы и в конечном итоге одержали победу во Второй мировой войне, установив новый международный политический и экономический порядок с центральной ролью ООН", - заявил У Эньюань. Он отметил, что этот миропорядок предусматривает взаимное уважение и равноправные консультации между странами, которые должны работать сообща для содействия политической демократизации международных отношений и развитию экономической глобализации в более сбалансированном, выгодном для всех направлении. Вместе с тем, указал аналитик, установленный после Второй мировой войны миропорядок предусматривает уважение культурных различий, совместное содействие развитию мирового многообразия, продвижение процветания и прогресса человеческой цивилизации. "Однако сегодня ситуация в мире сильно изменилась. Одной из характерных особенностей является усиление политики односторонних действий и политики силы… Такая практика регресса отношений между странами и возврат к закону джунглей является поворотом времени вспять, и популярностью она не пользуется", - добавил эксперт. По его словам, "на фоне разгула политики односторонних действий и гегемонизма миролюбивые люди во всем мире несут еще большую ответственность за сохранение международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, за совместное продвижение концепции мира, сотрудничества и развития, учет исторических уроков Второй мировой войны и предотвращение повторения подобных трагедий".

https://ria.ru/20250508/kitaj-2015749943.html

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

россия

восточная европа

центральная азия

китай

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в мире, россия, восточная европа, центральная азия, оон, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне