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В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:08 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kitaj-2015900885.html
В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны
В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны - РИА Новости, 09.05.2025
В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны
Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии, заявил РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:08:00+03:00
2025-05-09T04:08:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань. "Армии и народы Китая и России, а также народы стран Антигитлеровской коалиции по всему миру принесли огромные жертвы и в конечном итоге одержали победу во Второй мировой войне, установив новый международный политический и экономический порядок с центральной ролью ООН", - заявил У Эньюань. Он отметил, что этот миропорядок предусматривает взаимное уважение и равноправные консультации между странами, которые должны работать сообща для содействия политической демократизации международных отношений и развитию экономической глобализации в более сбалансированном, выгодном для всех направлении. Вместе с тем, указал аналитик, установленный после Второй мировой войны миропорядок предусматривает уважение культурных различий, совместное содействие развитию мирового многообразия, продвижение процветания и прогресса человеческой цивилизации. "Однако сегодня ситуация в мире сильно изменилась. Одной из характерных особенностей является усиление политики односторонних действий и политики силы… Такая практика регресса отношений между странами и возврат к закону джунглей является поворотом времени вспять, и популярностью она не пользуется", - добавил эксперт. По его словам, "на фоне разгула политики односторонних действий и гегемонизма миролюбивые люди во всем мире несут еще большую ответственность за сохранение международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, за совместное продвижение концепции мира, сотрудничества и развития, учет исторических уроков Второй мировой войны и предотвращение повторения подобных трагедий".
https://ria.ru/20250508/kitaj-2015749943.html
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в мире, россия, восточная европа, центральная азия, оон, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Восточная Европа, Центральная Азия, ООН, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны

Историк У Эньюань: люди всего мира должны помнить уроки Второй мировой войны

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Люди всего мира на фоне разгула гегемонизма несут ответственность за учет уроков Второй мировой войны и недопущение повторения подобной трагедии, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань.
"Армии и народы Китая и России, а также народы стран Антигитлеровской коалиции по всему миру принесли огромные жертвы и в конечном итоге одержали победу во Второй мировой войне, установив новый международный политический и экономический порядок с центральной ролью ООН", - заявил У Эньюань.
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Он отметил, что этот миропорядок предусматривает взаимное уважение и равноправные консультации между странами, которые должны работать сообща для содействия политической демократизации международных отношений и развитию экономической глобализации в более сбалансированном, выгодном для всех направлении.
Вместе с тем, указал аналитик, установленный после Второй мировой войны миропорядок предусматривает уважение культурных различий, совместное содействие развитию мирового многообразия, продвижение процветания и прогресса человеческой цивилизации.
"Однако сегодня ситуация в мире сильно изменилась. Одной из характерных особенностей является усиление политики односторонних действий и политики силы… Такая практика регресса отношений между странами и возврат к закону джунглей является поворотом времени вспять, и популярностью она не пользуется", - добавил эксперт.
По его словам, "на фоне разгула политики односторонних действий и гегемонизма миролюбивые люди во всем мире несут еще большую ответственность за сохранение международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, за совместное продвижение концепции мира, сотрудничества и развития, учет исторических уроков Второй мировой войны и предотвращение повторения подобных трагедий".
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