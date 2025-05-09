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В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kishinev-2015985598.html
В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек
В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2025
В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек
Традиционный "Марш Победы" проходит в столице Молдавии, несмотря на попытки противодействия властей, многотысячная колонна движется по центральным улицам... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:28:00+03:00
2025-05-09T11:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
молдавия
кишинев
афганистан
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Традиционный "Марш Победы" проходит в столице Молдавии, несмотря на попытки противодействия властей, многотысячная колонна движется по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников-фронтовиков. Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдовы и красные знамена. Марш возглавляют представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. "Марш Победы" проводится в республике ежегодно. В этом году к шествию также присоединились представители политического блока "Победа-Виктория". Согласно условиям организаторов, колонна идет без партийных символик. Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Несмотря на законодательный запрет и риск штрафа до 500 долларов, некоторые демонстранты надели георгиевские ленты. С раннего утра жители Кишинева собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководители республики, которые в своих выступлениях подчеркнули важность сохранения исторической памяти и значение 9 мая как Дня памяти и примирения. Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
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молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Кишинев, Афганистан, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек

"Марш Победы" в Кишиневе собрал тысячи человек, несмотря на действия властей

© Sputnik Молдова/Telegram"Марш Победы" в Кишиневе
Марш Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik Молдова/Telegram
"Марш Победы" в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Традиционный "Марш Победы" проходит в столице Молдавии, несмотря на попытки противодействия властей, многотысячная колонна движется по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников-фронтовиков. Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдовы и красные знамена.
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Марш возглавляют представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
"Марш Победы" проводится в республике ежегодно. В этом году к шествию также присоединились представители политического блока "Победа-Виктория". Согласно условиям организаторов, колонна идет без партийных символик.
Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Несмотря на законодательный запрет и риск штрафа до 500 долларов, некоторые демонстранты надели георгиевские ленты.
С раннего утра жители Кишинева собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководители республики, которые в своих выступлениях подчеркнули важность сохранения исторической памяти и значение 9 мая как Дня памяти и примирения.
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Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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