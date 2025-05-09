https://ria.ru/20250509/kishinev-2015985598.html

В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек

В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2025

В "Марше Победы" в Кишиневе участвуют тысячи человек

Традиционный "Марш Победы" проходит в столице Молдавии, несмотря на попытки противодействия властей, многотысячная колонна движется по центральным улицам... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:28:00+03:00

2025-05-09T11:28:00+03:00

2025-05-09T11:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

молдавия

кишинев

афганистан

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Традиционный "Марш Победы" проходит в столице Молдавии, несмотря на попытки противодействия властей, многотысячная колонна движется по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников-фронтовиков. Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдовы и красные знамена. Марш возглавляют представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. "Марш Победы" проводится в республике ежегодно. В этом году к шествию также присоединились представители политического блока "Победа-Виктория". Согласно условиям организаторов, колонна идет без партийных символик. Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Несмотря на законодательный запрет и риск штрафа до 500 долларов, некоторые демонстранты надели георгиевские ленты. С раннего утра жители Кишинева собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководители республики, которые в своих выступлениях подчеркнули важность сохранения исторической памяти и значение 9 мая как Дня памяти и примирения. Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

https://ria.ru/20250508/vov-2015878507.html

молдавия

кишинев

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне