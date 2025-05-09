https://ria.ru/20250509/kirill-2016121113.html

Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских

Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских - РИА Новости, 09.05.2025

Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских

Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:16:00+03:00

2025-05-09T21:16:00+03:00

2025-05-09T21:16:00+03:00

религия

россия

москва

республика сербская

милорад додик

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали воевать против нее вместе с врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей в пятницу в Москве. Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что Милорад Додик наградил патриарха Кирилла орденом Республики Сербской – высшей государственной наградой. "Всякий раз, когда встречаемся с сербскими братьями, чувствуем себя как в одной семье. Никогда наши народы не ссорились, не воевали друг с другом, всегда были вместе. И это уникальный пример, по крайней мере, для России, которая, к сожалению, иногда кого-то воспринимала и по-братски, и как друзей, а в тяжелые минуты войны вдруг оказывалось, что эти "друзья" боролись с Россией вместе с врагами", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что в отношениях с сербскими братьями "никогда ничего подобного не было". "Мы всегда сознавали, что (сербы – ред.) – очень близкие нам по духу, по вере люди, что это по-настоящему братский народ. И Россия во все времена имела особое отношение к сербским братьям", - заключил глава Русской церкви.

https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

россия

москва

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, республика сербская, милорад додик, патриарх кирилл (владимир гундяев)