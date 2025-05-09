Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских
Патриарх Кирилл: Россия и Сербия никогда не ссорились и не воевали друг с другом
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали воевать против нее вместе с врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей в пятницу в Москве.
Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что Милорад Додик наградил патриарха Кирилла орденом Республики Сербской – высшей государственной наградой.
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"Всякий раз, когда встречаемся с сербскими братьями, чувствуем себя как в одной семье. Никогда наши народы не ссорились, не воевали друг с другом, всегда были вместе. И это уникальный пример, по крайней мере, для России, которая, к сожалению, иногда кого-то воспринимала и по-братски, и как друзей, а в тяжелые минуты войны вдруг оказывалось, что эти "друзья" боролись с Россией вместе с врагами", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что в отношениях с сербскими братьями "никогда ничего подобного не было". "Мы всегда сознавали, что (сербы – ред.) – очень близкие нам по духу, по вере люди, что это по-настоящему братский народ. И Россия во все времена имела особое отношение к сербским братьям", - заключил глава Русской церкви.
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