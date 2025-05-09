Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:16 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kirill-2016121113.html
Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских
Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских - РИА Новости, 09.05.2025
Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских
Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:16:00+03:00
2025-05-09T21:16:00+03:00
религия
россия
москва
республика сербская
милорад додик
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144722/15/1447221505_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_0e658df5e9ac1d11550d73052b9b4c60.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали воевать против нее вместе с врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей в пятницу в Москве. Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что Милорад Додик наградил патриарха Кирилла орденом Республики Сербской – высшей государственной наградой. "Всякий раз, когда встречаемся с сербскими братьями, чувствуем себя как в одной семье. Никогда наши народы не ссорились, не воевали друг с другом, всегда были вместе. И это уникальный пример, по крайней мере, для России, которая, к сожалению, иногда кого-то воспринимала и по-братски, и как друзей, а в тяжелые минуты войны вдруг оказывалось, что эти "друзья" боролись с Россией вместе с врагами", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что в отношениях с сербскими братьями "никогда ничего подобного не было". "Мы всегда сознавали, что (сербы – ред.) – очень близкие нам по духу, по вере люди, что это по-настоящему братский народ. И Россия во все времена имела особое отношение к сербским братьям", - заключил глава Русской церкви.
https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html
россия
москва
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144722/15/1447221505_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4c66d8fe7c8b41351dd89d56e3126200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика сербская, милорад додик, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Москва, Республика Сербская, Милорад Додик, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал, чем уникальны отношения сербов и русских

Патриарх Кирилл: Россия и Сербия никогда не ссорились и не воевали друг с другом

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русские и сербы никогда не ссорились и не воевали друг с другом - это уникальный пример, ведь иногда те, кого Россия считала друзьями, в трудную минуту начинали воевать против нее вместе с врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей в пятницу в Москве.
Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что Милорад Додик наградил патриарха Кирилла орденом Республики Сербской – высшей государственной наградой.
«
"Всякий раз, когда встречаемся с сербскими братьями, чувствуем себя как в одной семье. Никогда наши народы не ссорились, не воевали друг с другом, всегда были вместе. И это уникальный пример, по крайней мере, для России, которая, к сожалению, иногда кого-то воспринимала и по-братски, и как друзей, а в тяжелые минуты войны вдруг оказывалось, что эти "друзья" боролись с Россией вместе с врагами", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что в отношениях с сербскими братьями "никогда ничего подобного не было". "Мы всегда сознавали, что (сербы – ред.) – очень близкие нам по духу, по вере люди, что это по-настоящему братский народ. И Россия во все времена имела особое отношение к сербским братьям", - заключил глава Русской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
7 января, 13:18
 
РелигияРоссияМоскваРеспублика СербскаяМилорад ДодикПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала