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Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kirill-2016095114.html
Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик
Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик - РИА Новости, 09.05.2025
Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на деле показывает силу духовных связей русского и сербского народов, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:23:00+03:00
2025-05-09T18:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
республика сербская
россия
милорад додик
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергей лавров
русская православная церковь
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на деле показывает силу духовных связей русского и сербского народов, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и РПЦ поддерживают друг друга, заявил в пятницу президент РС Милорад Додик. Додик находится в Москве, где участвует в праздновании 80-летия Победы над фашизмом, провел встречу с предстоятелем Русской православной церкви. "Я разговаривал с его святейшеством патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В Москве ощутить силу православной веры и услышать слова поддержки сербскому народу – это благословение, которое не забывается. Патриарх Кирилл еще раз показал, насколько крепки духовные связи между русским и сербским народами. Во времена, когда многие отдаляются от своих корней, мы остаемся твердо укорененными в своей вере, традиции и единстве. Республика Сербская стоит на стороне РПЦ, также как она стоит на нашей. Только когда мы связаны, можем быть сильнее, вера нас объединяет, а братство – сохраняет", - заявил Додик в соцсети Х. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол России в БиГ Игорь Калабухов, строительство в Баня-Луке храма Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, в церемонии установки закладного камня которого в сентябре 2018 года принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также российско-сербского культурно-духовного центра, успешно продвигается. Установка куполов планируется в течение зимы 2025 года. В рамках единого комплекса уже возведено несколько этажей культурно-духовного центра из планируемых семи. Этот уникальный проект реализуется по инициативе отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Республике Сербской и усилиями архиепископа и митрополита Баня-Лукского Ефрема Сербской православной церкви при поддержке властей РС БиГ.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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москва, республика сербская, россия, милорад додик, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей лавров, русская православная церковь, сербская православная церковь, в мире, парад победы, религия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Лавров, Русская православная церковь, Сербская православная церковь, В мире, Парад Победы, Религия
Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик

Додик: патриарх Кирилл показал силу духовных связей русского и сербского народов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на деле показывает силу духовных связей русского и сербского народов, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и РПЦ поддерживают друг друга, заявил в пятницу президент РС Милорад Додик.
Додик находится в Москве, где участвует в праздновании 80-летия Победы над фашизмом, провел встречу с предстоятелем Русской православной церкви.
"Я разговаривал с его святейшеством патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В Москве ощутить силу православной веры и услышать слова поддержки сербскому народу – это благословение, которое не забывается. Патриарх Кирилл еще раз показал, насколько крепки духовные связи между русским и сербским народами. Во времена, когда многие отдаляются от своих корней, мы остаемся твердо укорененными в своей вере, традиции и единстве. Республика Сербская стоит на стороне РПЦ, также как она стоит на нашей. Только когда мы связаны, можем быть сильнее, вера нас объединяет, а братство – сохраняет", - заявил Додик в соцсети Х.
Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол России в БиГ Игорь Калабухов, строительство в Баня-Луке храма Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, в церемонии установки закладного камня которого в сентябре 2018 года принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также российско-сербского культурно-духовного центра, успешно продвигается. Установка куполов планируется в течение зимы 2025 года.
В рамках единого комплекса уже возведено несколько этажей культурно-духовного центра из планируемых семи. Этот уникальный проект реализуется по инициативе отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Республике Сербской и усилиями архиепископа и митрополита Баня-Лукского Ефрема Сербской православной церкви при поддержке властей РС БиГ.
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