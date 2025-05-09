https://ria.ru/20250509/kirill-2016095114.html

Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик

Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик - РИА Новости, 09.05.2025

Патриарх Кирилл показал силу духовных связей России и Сербии, заявил Додик

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на деле показывает силу духовных связей русского и сербского народов, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:23:00+03:00

2025-05-09T18:23:00+03:00

2025-05-09T18:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

республика сербская

россия

милорад додик

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сергей лавров

русская православная церковь

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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на деле показывает силу духовных связей русского и сербского народов, Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и РПЦ поддерживают друг друга, заявил в пятницу президент РС Милорад Додик. Додик находится в Москве, где участвует в праздновании 80-летия Победы над фашизмом, провел встречу с предстоятелем Русской православной церкви. "Я разговаривал с его святейшеством патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В Москве ощутить силу православной веры и услышать слова поддержки сербскому народу – это благословение, которое не забывается. Патриарх Кирилл еще раз показал, насколько крепки духовные связи между русским и сербским народами. Во времена, когда многие отдаляются от своих корней, мы остаемся твердо укорененными в своей вере, традиции и единстве. Республика Сербская стоит на стороне РПЦ, также как она стоит на нашей. Только когда мы связаны, можем быть сильнее, вера нас объединяет, а братство – сохраняет", - заявил Додик в соцсети Х. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол России в БиГ Игорь Калабухов, строительство в Баня-Луке храма Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, в церемонии установки закладного камня которого в сентябре 2018 года принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также российско-сербского культурно-духовного центра, успешно продвигается. Установка куполов планируется в течение зимы 2025 года. В рамках единого комплекса уже возведено несколько этажей культурно-духовного центра из планируемых семи. Этот уникальный проект реализуется по инициативе отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Республике Сербской и усилиями архиепископа и митрополита Баня-Лукского Ефрема Сербской православной церкви при поддержке властей РС БиГ.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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