https://ria.ru/20250509/kipr-2016138607.html

Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре

Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре - РИА Новости, 09.05.2025

Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре

Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:41:00+03:00

2025-05-09T23:41:00+03:00

2025-05-09T23:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

кипр

лимасол (район)

мурат зязиков

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного полка" в Лимасоле приняли участие более 10 тысяч человек, сообщила РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры в Никосии Алина Радченко. "Старт Всекипрского автопробега был дан в Никосии. Колонну из десятков машин, украшенных флагами России, Белоруссии, Кипра, Греции и Знаменем Победы, возглавил автомобиль посла России Мурата Магомедовича Зязикова", - рассказала Радченко. Автоколонна с символикой Победы под охраной полиции Кипра взяла курс на Лимасол — к месту главных торжеств по случаю 80-летия Победы. Здесь более 500 автомобилей проехали по улицам города, сообщила собеседница агентства. "Тысячи жителей и гостей города собрались на набережной Молос, чтобы отдать дань памяти героям и выразить благодарность за мирное небо над головой. Праздничные мероприятия начались с кинопоказов документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне", - сообщила Радченко. В 19.00 началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие более 10 тысяч человек, сказала она. С портретами своих героических предков они прошли по набережной Молос, скандируя: "Спасибо за Победу!", "Мы помним, мы гордимся!" и "Никто не забыт, ничто не забыто!". Участникам шествия была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, доставленная из Москвы. Шествие возглавил духовой оркестр Нижегородской филармонии, исполнявший мелодии военных лет. "Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков также принял участие в шествии "Бессмертного полка". С флагом России в руках он прошёл в колонне вместе с тысячами людей, отдавая дань памяти павшим и демонстрируя глубокую личную сопричастность к великой дате", - сообщила руководитель РЦНК. На протяжении всего дня на набережной работали ярмарка, полевая кухня, фотозоны и акции "Оригами – Пилотка" и "Георгиевская лента". Вечером в Лимасоле прошел праздничный концерт.

https://ria.ru/20250509/burkina-faso-2016134961.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016083741.html

https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2016028519.html

россия

кипр

лимасол (район)

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россия, кипр, лимасол (район), мурат зязиков, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире