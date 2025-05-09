Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре
На Кипре автопробег в честь 80-летия Победы возглавил автомобиль посла России
Кипр. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного полка" в Лимасоле приняли участие более 10 тысяч человек, сообщила РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры в Никосии Алина Радченко.
"Старт Всекипрского автопробега был дан в Никосии. Колонну из десятков машин, украшенных флагами России, Белоруссии, Кипра, Греции и Знаменем Победы, возглавил автомобиль посла России Мурата Магомедовича Зязикова", - рассказала Радченко.
Автоколонна с символикой Победы под охраной полиции Кипра взяла курс на Лимасол — к месту главных торжеств по случаю 80-летия Победы. Здесь более 500 автомобилей проехали по улицам города, сообщила собеседница агентства.
"Тысячи жителей и гостей города собрались на набережной Молос, чтобы отдать дань памяти героям и выразить благодарность за мирное небо над головой. Праздничные мероприятия начались с кинопоказов документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне", - сообщила Радченко.
В 19.00 началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие более 10 тысяч человек, сказала она. С портретами своих героических предков они прошли по набережной Молос, скандируя: "Спасибо за Победу!", "Мы помним, мы гордимся!" и "Никто не забыт, ничто не забыто!". Участникам шествия была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, доставленная из Москвы.
Шествие возглавил духовой оркестр Нижегородской филармонии, исполнявший мелодии военных лет.
"Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков также принял участие в шествии "Бессмертного полка". С флагом России в руках он прошёл в колонне вместе с тысячами людей, отдавая дань памяти павшим и демонстрируя глубокую личную сопричастность к великой дате", - сообщила руководитель РЦНК.
На протяжении всего дня на набережной работали ярмарка, полевая кухня, фотозоны и акции "Оригами – Пилотка" и "Георгиевская лента". Вечером в Лимасоле прошел праздничный концерт.
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