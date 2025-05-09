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Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:41 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kipr-2016138607.html
Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре
Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре - РИА Новости, 09.05.2025
Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре
Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:41:00+03:00
2025-05-09T23:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
кипр
лимасол (район)
мурат зязиков
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного полка" в Лимасоле приняли участие более 10 тысяч человек, сообщила РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры в Никосии Алина Радченко. "Старт Всекипрского автопробега был дан в Никосии. Колонну из десятков машин, украшенных флагами России, Белоруссии, Кипра, Греции и Знаменем Победы, возглавил автомобиль посла России Мурата Магомедовича Зязикова", - рассказала Радченко. Автоколонна с символикой Победы под охраной полиции Кипра взяла курс на Лимасол — к месту главных торжеств по случаю 80-летия Победы. Здесь более 500 автомобилей проехали по улицам города, сообщила собеседница агентства. "Тысячи жителей и гостей города собрались на набережной Молос, чтобы отдать дань памяти героям и выразить благодарность за мирное небо над головой. Праздничные мероприятия начались с кинопоказов документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне", - сообщила Радченко. В 19.00 началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие более 10 тысяч человек, сказала она. С портретами своих героических предков они прошли по набережной Молос, скандируя: "Спасибо за Победу!", "Мы помним, мы гордимся!" и "Никто не забыт, ничто не забыто!". Участникам шествия была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, доставленная из Москвы. Шествие возглавил духовой оркестр Нижегородской филармонии, исполнявший мелодии военных лет. "Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков также принял участие в шествии "Бессмертного полка". С флагом России в руках он прошёл в колонне вместе с тысячами людей, отдавая дань памяти павшим и демонстрируя глубокую личную сопричастность к великой дате", - сообщила руководитель РЦНК. На протяжении всего дня на набережной работали ярмарка, полевая кухня, фотозоны и акции "Оригами – Пилотка" и "Георгиевская лента". Вечером в Лимасоле прошел праздничный концерт.
https://ria.ru/20250509/burkina-faso-2016134961.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016083741.html
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россия, кипр, лимасол (район), мурат зязиков, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Кипр, Лимасол (район), Мурат Зязиков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Автомобиль российского посла возглавил автопробег на Кипре

На Кипре автопробег в честь 80-летия Победы возглавил автомобиль посла России

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кипре возглавил автомобиль посла России Мурата Зязикова, в шествии "Бессмертного полка" в Лимасоле приняли участие более 10 тысяч человек, сообщила РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры в Никосии Алина Радченко.
"Старт Всекипрского автопробега был дан в Никосии. Колонну из десятков машин, украшенных флагами России, Белоруссии, Кипра, Греции и Знаменем Победы, возглавил автомобиль посла России Мурата Магомедовича Зязикова", - рассказала Радченко.
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Автоколонна с символикой Победы под охраной полиции Кипра взяла курс на Лимасол — к месту главных торжеств по случаю 80-летия Победы. Здесь более 500 автомобилей проехали по улицам города, сообщила собеседница агентства.
"Тысячи жителей и гостей города собрались на набережной Молос, чтобы отдать дань памяти героям и выразить благодарность за мирное небо над головой. Праздничные мероприятия начались с кинопоказов документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне", - сообщила Радченко.
В 19.00 началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие более 10 тысяч человек, сказала она. С портретами своих героических предков они прошли по набережной Молос, скандируя: "Спасибо за Победу!", "Мы помним, мы гордимся!" и "Никто не забыт, ничто не забыто!". Участникам шествия была передана частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, доставленная из Москвы.
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Шествие возглавил духовой оркестр Нижегородской филармонии, исполнявший мелодии военных лет.
"Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков также принял участие в шествии "Бессмертного полка". С флагом России в руках он прошёл в колонне вместе с тысячами людей, отдавая дань памяти павшим и демонстрируя глубокую личную сопричастность к великой дате", - сообщила руководитель РЦНК.
На протяжении всего дня на набережной работали ярмарка, полевая кухня, фотозоны и акции "Оригами – Пилотка" и "Георгиевская лента". Вечером в Лимасоле прошел праздничный концерт.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКипрЛимасол (район)Мурат Зязиков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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