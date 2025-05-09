https://ria.ru/20250509/kiev-2016127233.html

В Киеве задержали двух пенсионеров, певших песни на русском языке

В Киеве задержали двух пенсионеров, певших песни на русском языке - РИА Новости, 09.05.2025

В Киеве задержали двух пенсионеров, певших песни на русском языке

Полиция в Киеве задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы, видео инцидента публикует... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:04:00+03:00

2025-05-09T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Полиция в Киеве задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы, видео инцидента публикует украинское издание "Обозреватель". Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. "К Вечному огню подошла группа людей, которые начали громко петь разные песни на русском, однако с измененными словами. Среди них выделялся человек, который громко выкрикивал слова о "медалях за город Вашингтон". К нарушителю сразу подошли правоохранители, которые попросили его перестать совершать провокации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя". На сопровождающем публикацию видео мужчина, разговаривающий исключительно на украинском языке, объяснил полицейским, что имеет "право по закону исполнять песни, которые желает". После этого полицейские попытались силой увести его и женщину, которая была с ним, в участок. В итоге, они оба упали на асфальт и лежали какое-то время. "Ну и что, пришли люди, спели песни солдатам - не вам (полицейским - ред.) про войну. Как вам не стыдно, полицейские?" - возмутилась одна киевлянка. Другая женщина отметила, что стражам порядка "не стыдно, они же получают за это деньги". Позже пенсионеров силой усадили в патрульные автомобили для доставки в участок, подводит итог издание. В пятницу украинское издание "Говорит великий Львов" сообщил, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле Мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016041110.html

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015301073.html

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