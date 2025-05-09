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В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы
Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:48:00+03:00
2025-05-09T18:48:00+03:00
2025-05-09T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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олег бондаренко
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал кощунством нарушение киевскими властями объявленного Россией перемирия в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили боевые действия, и предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем. "Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины - не более чем лицемерие и цинизм", - сказал Бондаренко РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016078692.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Олег Бондаренко, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы
Бондаренко назвал нарушение Киевом перемирия в День Победы кощунством