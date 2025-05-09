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В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kiev-2016099303.html
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы
Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:48:00+03:00
2025-05-09T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
олег бондаренко
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
киев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал кощунством нарушение киевскими властями объявленного Россией перемирия в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили боевые действия, и предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем. "Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины - не более чем лицемерие и цинизм", - сказал Бондаренко РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016078692.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
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россия, олег бондаренко, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Олег Бондаренко, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Крыму осудили Киев в нарушении перемирия в День Победы

Бондаренко назвал нарушение Киевом перемирия в День Победы кощунством

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал кощунством нарушение киевскими властями объявленного Россией перемирия в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили боевые действия, и предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы
Вчера, 17:06
"Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины - не более чем лицемерие и цинизм", - сказал Бондаренко РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОлег БондаренкоВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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