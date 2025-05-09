https://ria.ru/20250509/khusity-2016094840.html
Хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.05.2025
Хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в пятницу о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в первый раз... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:20:00+03:00
2025-05-09T18:20:00+03:00
2025-05-09T18:45:00+03:00
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ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в пятницу о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в первый раз после ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена."Аэропорт подвергся бомбардировке гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно достигла цели", - заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Бомбардировка аэропорта Бен-Гурион в Лоде является частью реализации бесполетной зоны...", - добавил он.Кроме того, представитель хуситов заявил о военной операции "против важного объекта израильского противника в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника".Израиль ранее на этой неделе нанес удары по международному аэропорту Саны, полностью выведя его из строя.
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
https://ria.ru/20250507/husity-2015710985.html
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в мире, йемен, израиль, сана, ансар алла, тель-авив
В мире, Йемен, Израиль, Сана, Ансар Алла, Тель-Авив
Хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту в Тель-Авиве
Хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве