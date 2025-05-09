https://ria.ru/20250509/khimki-2016121963.html

Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках

Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2025

Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках

В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:23:00+03:00

2025-05-09T21:23:00+03:00

2025-05-09T21:23:00+03:00

московская областная дума

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016121796_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d44b3c116e69c28d32be59682da2deab.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложила цветы к монументам на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине", — отметила Землякова. Почтили погибших героев минутой молчания. Вместе с жителями в памятном митинге участие приняли бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и депутаты. "Память о Великой Победе – это не только наша история, но и часть нашей совести. Мы обязаны сохранить правду о подвиге народа, передав ее детям и внукам. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Их мужество – наш нравственный ориентир и опора в жизни", – подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба. Из Химок в годы войны на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более 7 тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская областная дума, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, химки (городской округ в московской области)