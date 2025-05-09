Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках
Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках 9 мая
© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокВозложение цветов к мемориалам воинской славы в Химках
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Возложение цветов к мемориалам воинской славы в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложила цветы к монументам на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«
"9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине", — отметила Землякова.
Почтили погибших героев минутой молчания. Вместе с жителями в памятном митинге участие приняли бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и депутаты.
"Память о Великой Победе – это не только наша история, но и часть нашей совести. Мы обязаны сохранить правду о подвиге народа, передав ее детям и внукам. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Их мужество – наш нравственный ориентир и опора в жизни", – подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба.
Из Химок в годы войны на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более 7 тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.