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Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2025
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21:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/khimki-2016121963.html
Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках
Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2025
Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках
В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:23:00+03:00
2025-05-09T21:23:00+03:00
московская областная дума
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложила цветы к монументам на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине", — отметила Землякова. Почтили погибших героев минутой молчания. Вместе с жителями в памятном митинге участие приняли бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и депутаты. "Память о Великой Победе – это не только наша история, но и часть нашей совести. Мы обязаны сохранить правду о подвиге народа, передав ее детям и внукам. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Их мужество – наш нравственный ориентир и опора в жизни", – подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба. Из Химок в годы войны на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более 7 тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.
химки (городской округ в московской области)
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московская областная дума, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, химки (городской округ в московской области)
Московская областная дума, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Химки (городской округ в Московской области)
Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках

Цветы возложили к мемориалам воинской славы в Химках 9 мая

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокВозложение цветов к мемориалам воинской славы в Химках
Возложение цветов к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Возложение цветов к мемориалам воинской славы в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложила цветы к монументам на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«
"9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине", — отметила Землякова.
Почтили погибших героев минутой молчания. Вместе с жителями в памятном митинге участие приняли бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и депутаты.
"Память о Великой Победе – это не только наша история, но и часть нашей совести. Мы обязаны сохранить правду о подвиге народа, передав ее детям и внукам. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Их мужество – наш нравственный ориентир и опора в жизни", – подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба.
Из Химок в годы войны на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более 7 тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.
 
Московская областная дума80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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