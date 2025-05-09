https://ria.ru/20250509/kerimov-2016141826.html

Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей

Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей - РИА Новости, 09.05.2025

Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей

Ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана получат от сенатора Сулеймана Керимова по 5 миллионов рублей, пережившие блокаду Ленинграда и узники... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:58:00+03:00

2025-05-09T23:58:00+03:00

2025-05-09T23:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

россия

сулейман керимов

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана получат от сенатора Сулеймана Керимова по 5 миллионов рублей, пережившие блокаду Ленинграда и узники концлагерей – по 2 миллиона рублей, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале. "В честь 80-летия Великой Победы… сенатор Сулейман Керимов решил подарить всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны по 5 миллионов рублей. Кроме того, жители Дагестана, пережившие блокаду, и узники концлагерей получат по 2 миллиона рублей", – написал Абакаров. Семьи Героев России из Дагестана, участвовавших в специальной военной операции, также получат от сенатора по 5 миллионов рублей, добавил депутат.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015875222.html

ленинград

россия

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Наталья Макарова

общество, ленинград, россия, сулейман керимов, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне