Рейтинг@Mail.ru
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:58 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kerimov-2016141826.html
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей - РИА Новости, 09.05.2025
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей
Ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана получат от сенатора Сулеймана Керимова по 5 миллионов рублей, пережившие блокаду Ленинграда и узники... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:58:00+03:00
2025-05-09T23:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
россия
сулейман керимов
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/94/1554789423_0:30:2868:1643_1920x0_80_0_0_0e56a1a1cd8a7c4595ee569c7297aff1.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана получат от сенатора Сулеймана Керимова по 5 миллионов рублей, пережившие блокаду Ленинграда и узники концлагерей – по 2 миллиона рублей, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале. "В честь 80-летия Великой Победы… сенатор Сулейман Керимов решил подарить всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны по 5 миллионов рублей. Кроме того, жители Дагестана, пережившие блокаду, и узники концлагерей получат по 2 миллиона рублей", – написал Абакаров. Семьи Героев России из Дагестана, участвовавших в специальной военной операции, также получат от сенатора по 5 миллионов рублей, добавил депутат.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015875222.html
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/94/1554789423_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_88472c6ab30ee9c104d0db5fc8a0bc99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, россия, сулейман керимов, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Сулейман Керимов, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей

Депутат Абакаров: ветераны из Дагестана получат от Керимова по 5 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСулейман Керимов
Сулейман Керимов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сулейман Керимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны из Дагестана получат от сенатора Сулеймана Керимова по 5 миллионов рублей, пережившие блокаду Ленинграда и узники концлагерей – по 2 миллиона рублей, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале.
«
"В честь 80-летия Великой Победы… сенатор Сулейман Керимов решил подарить всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны по 5 миллионов рублей. Кроме того, жители Дагестана, пережившие блокаду, и узники концлагерей получат по 2 миллиона рублей", – написал Абакаров.
Семьи Героев России из Дагестана, участвовавших в специальной военной операции, также получат от сенатора по 5 миллионов рублей, добавил депутат.
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль
8 мая, 21:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградРоссияСулейман КеримовГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала