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В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kemerovo-2016104604.html
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы
Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:21:00+03:00
2025-05-09T19:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
кемерово
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КЕМЕРОВО, 9 мая-РИА Новости. Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. Салют длился десять минут. Как уточнили РИА Новости в администрации города, было сделано более тысячи залпов.
https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
кемерово
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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, кемерово
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кемерово
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы

В Кемерово торжества в честь 80-летия Победы завершились праздничным салютом

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкУчастница акции "Бессмертный полк" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово
Участница акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Участница акции "Бессмертный полк" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 9 мая-РИА Новости. Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Салют длился десять минут.
Как уточнили РИА Новости в администрации города, было сделано более тысячи залпов.
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