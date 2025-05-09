https://ria.ru/20250509/kemerovo-2016104604.html
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы
Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:21:00+03:00
2025-05-09T19:21:00+03:00
2025-05-09T19:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
кемерово
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КЕМЕРОВО, 9 мая-РИА Новости. Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. Салют длился десять минут. Как уточнили РИА Новости в администрации города, было сделано более тысячи залпов.
https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
кемерово
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, кемерово
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кемерово
В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы
В Кемерово торжества в честь 80-летия Победы завершились праздничным салютом