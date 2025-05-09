https://ria.ru/20250509/kemerovo-2016104604.html

В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы

В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Кемерово завершились торжества в честь 80-летия Победы

Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:21:00+03:00

2025-05-09T19:21:00+03:00

2025-05-09T19:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

кемерово

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КЕМЕРОВО, 9 мая-РИА Новости. Праздничным салютом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились торжества в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. Салют длился десять минут. Как уточнили РИА Новости в администрации города, было сделано более тысячи залпов.

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

кемерово

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, кемерово