https://ria.ru/20250509/kazaki-2016465312.html

Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы

Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы - РИА Новости, 12.05.2025

Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы

Впервые в истории современной России в параде Победы участвовали сразу три казачьих расчета. На Красной площади историческую роту казаков представил парадный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-09T12:58:00+03:00

2025-05-09T12:58:00+03:00

2025-05-12T13:15:00+03:00

российское казачество

российское казачество

кубанское казачье войско

всевеликое войско донское

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016471233_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_c11255444465eff82302ee98c2b47dcf.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Впервые в истории современной России в параде Победы участвовали сразу три казачьих расчета. На Красной площади историческую роту казаков представил парадный расчет Кубанского казачьего войска, возглавляемый своим атаманом Александром Власовым. Прошли парадные расчеты Всевеликого войска Донского и Терского казачьего войска – возглавлял строй атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, передает портал "Российское казачество".Каждый боец проходил строгий отбор – учитывались физическая подготовка, навыки строевого шага, участие в СВО, вклад в деятельность казачьих обществ и другие факторы.Всего в параде Победы на Красной площади приняли участие 430 казаков.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, кубанское казачье войско, всевеликое войско донское, москва