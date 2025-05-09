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Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы - РИА Новости, 12.05.2025
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Российское казачество
 
12:58 09.05.2025 (обновлено: 13:15 12.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kazaki-2016465312.html
Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы
Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы - РИА Новости, 12.05.2025
Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы
Впервые в истории современной России в параде Победы участвовали сразу три казачьих расчета. На Красной площади историческую роту казаков представил парадный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-09T12:58:00+03:00
2025-05-12T13:15:00+03:00
российское казачество
российское казачество
кубанское казачье войско
всевеликое войско донское
москва
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Впервые в истории современной России в параде Победы участвовали сразу три казачьих расчета. На Красной площади историческую роту казаков представил парадный расчет Кубанского казачьего войска, возглавляемый своим атаманом Александром Власовым. Прошли парадные расчеты Всевеликого войска Донского и Терского казачьего войска – возглавлял строй атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, передает портал "Российское казачество".Каждый боец проходил строгий отбор – учитывались физическая подготовка, навыки строевого шага, участие в СВО, вклад в деятельность казачьих обществ и другие факторы.Всего в параде Победы на Красной площади приняли участие 430 казаков.
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российское казачество, кубанское казачье войско, всевеликое войско донское, москва
Российское казачество, Российское казачество, Кубанское казачье войско, Всевеликое войско Донское, Москва

Казаки приняли участие в параде на Красной площади в День Победы

© РИА Новости / Илья ПиталевПарадный расчет Терского казачьего войска и казаков Всевеликого войска Донского на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет Терского казачьего войска и казаков Всевеликого войска Донского на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Впервые в истории современной России в параде Победы участвовали сразу три казачьих расчета. На Красной площади историческую роту казаков представил парадный расчет Кубанского казачьего войска, возглавляемый своим атаманом Александром Власовым. Прошли парадные расчеты Всевеликого войска Донского и Терского казачьего войска – возглавлял строй атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов, передает портал "Российское казачество".
Каждый боец проходил строгий отбор – учитывались физическая подготовка, навыки строевого шага, участие в СВО, вклад в деятельность казачьих обществ и другие факторы.
Всего в параде Победы на Красной площади приняли участие 430 казаков.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоКубанское казачье войскоВсевеликое войско ДонскоеМосква
 
 
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