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В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:32 09.05.2025 (обновлено: 12:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kaspijsk-2016006837.html
В Дагестане прошел парад Победы
В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Дагестане прошел парад Победы
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:32:00+03:00
2025-05-09T12:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
каспийск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бтр-70
бтр-80
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016007703_0:101:944:632_1920x0_80_0_0_7086968526699d709bbc8e40d9ee2426.jpg
КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости. Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Олег Зверев. "Внимание! Говорит и показывает Дагестан! Площадь Ленина, город Каспийск! В ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – парад Победы!", – объявил ведущий. Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии внесли на площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану и войск Росгвардии, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни. Также мимо трибун прошли рота женщин-военнослужащих, кадеты, парадные расчеты "Юнармии", "Движения первых" и военного учебного центра Дагестанского технического университета, сводный военный оркестр. Вслед за пешим строем состоялся проезд колонны боевой техники. В ее составе система полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"), новейшие бронеавтомобили "Ахмат", бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бал". В праздничной механизированной колонне также можно было увидеть мобильный комплекс "Корвет-С" на базе автомобиля "Камаз-5350", командно-штабную машину связи Р-149, ГАЗ 2330 "Тигр", автомобиль многоцелевого назначения "Камаз-6350", полноприводные бронированные автомобили "Урал ВВ", полноприводной легковой автомобиль ГА3-67 ("русский вилис"), автомобиль "Камаз-5350" с зенитной установкой, быстроходная лодка проекта БЛ-820 и другая техника. На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016004530.html
каспийск
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каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бтр-70, бтр-80, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Каспийск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БТР-70, БТР-80, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Дагестане прошел парад Победы

На центральной площади дагестанского Каспийска прошел парад Победы

© Фото : Правительство ДагестанаПарад в Каспийске 9 мая 2025
Парад в Каспийске 9 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Дагестана
Парад в Каспийске 9 мая 2025
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КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Олег Зверев.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы
Вчера, 12:27
"Внимание! Говорит и показывает Дагестан! Площадь Ленина, город Каспийск! В ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – парад Победы!", – объявил ведущий.
Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии внесли на площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану и войск Росгвардии, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни. Также мимо трибун прошли рота женщин-военнослужащих, кадеты, парадные расчеты "Юнармии", "Движения первых" и военного учебного центра Дагестанского технического университета, сводный военный оркестр.
Вслед за пешим строем состоялся проезд колонны боевой техники. В ее составе система полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"), новейшие бронеавтомобили "Ахмат", бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бал". В праздничной механизированной колонне также можно было увидеть мобильный комплекс "Корвет-С" на базе автомобиля "Камаз-5350", командно-штабную машину связи Р-149, ГАЗ 2330 "Тигр", автомобиль многоцелевого назначения "Камаз-6350", полноприводные бронированные автомобили "Урал ВВ", полноприводной легковой автомобиль ГА3-67 ("русский вилис"), автомобиль "Камаз-5350" с зенитной установкой, быстроходная лодка проекта БЛ-820 и другая техника.
На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.
Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин обнял ветерана на Параде Победы
Вчера, 12:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКаспийскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БТР-70БТР-8080-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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