https://ria.ru/20250509/kaspijsk-2016006837.html

В Дагестане прошел парад Победы

В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Дагестане прошел парад Победы

Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:32:00+03:00

2025-05-09T12:32:00+03:00

2025-05-09T12:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

каспийск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бтр-70

бтр-80

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КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости. Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Олег Зверев. "Внимание! Говорит и показывает Дагестан! Площадь Ленина, город Каспийск! В ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – парад Победы!", – объявил ведущий. Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии внесли на площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану и войск Росгвардии, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни. Также мимо трибун прошли рота женщин-военнослужащих, кадеты, парадные расчеты "Юнармии", "Движения первых" и военного учебного центра Дагестанского технического университета, сводный военный оркестр. Вслед за пешим строем состоялся проезд колонны боевой техники. В ее составе система полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"), новейшие бронеавтомобили "Ахмат", бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бал". В праздничной механизированной колонне также можно было увидеть мобильный комплекс "Корвет-С" на базе автомобиля "Камаз-5350", командно-штабную машину связи Р-149, ГАЗ 2330 "Тигр", автомобиль многоцелевого назначения "Камаз-6350", полноприводные бронированные автомобили "Урал ВВ", полноприводной легковой автомобиль ГА3-67 ("русский вилис"), автомобиль "Камаз-5350" с зенитной установкой, быстроходная лодка проекта БЛ-820 и другая техника. На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.

https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016004530.html

каспийск

россия

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Варвара Скокшина

каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бтр-70, бтр-80, 80-летие победы в великой отечественной войне