В Дагестане прошел парад Победы
На центральной площади дагестанского Каспийска прошел парад Победы
© Фото : Правительство ДагестанаПарад в Каспийске 9 мая 2025
© Фото : Правительство Дагестана
Парад в Каспийске 9 мая 2025
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КАСПИЙСК (Дагестан), 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирал Анатолий Долгов, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Олег Зверев.
"Внимание! Говорит и показывает Дагестан! Площадь Ленина, город Каспийск! В ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – парад Победы!", – объявил ведущий.
Открыла парад знаменная группа – офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии внесли на площадь государственный флаг РФ и Знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие КФл, личный состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану и войск Росгвардии, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни. Также мимо трибун прошли рота женщин-военнослужащих, кадеты, парадные расчеты "Юнармии", "Движения первых" и военного учебного центра Дагестанского технического университета, сводный военный оркестр.
Вслед за пешим строем состоялся проезд колонны боевой техники. В ее составе система полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"), новейшие бронеавтомобили "Ахмат", бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бал". В праздничной механизированной колонне также можно было увидеть мобильный комплекс "Корвет-С" на базе автомобиля "Камаз-5350", командно-штабную машину связи Р-149, ГАЗ 2330 "Тигр", автомобиль многоцелевого назначения "Камаз-6350", полноприводные бронированные автомобили "Урал ВВ", полноприводной легковой автомобиль ГА3-67 ("русский вилис"), автомобиль "Камаз-5350" с зенитной установкой, быстроходная лодка проекта БЛ-820 и другая техника.
На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, члены семей погибших и раненых военнослужащих, руководство республики, почетные гости.
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