https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html

NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах

NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах - РИА Новости, 09.05.2025

NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах

Беспилотники замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:36:00+03:00

2025-05-09T22:36:00+03:00

2025-05-09T22:36:00+03:00

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кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Беспилотники замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы, сообщает телеканал NDTV. "Беспилотники были замечены около международного аэропорта Сринагара, в этом районе также были слышны взрывы", - говорится в материале. Минобороны Индии сообщает в своем аккаунте в соцсети X, что беспилотники были замечены еще в 25 населенных пунктах Индии вдоль границы с Пакистаном - в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250509/indiya-2015904687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане