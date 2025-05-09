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NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах - РИА Новости, 09.05.2025
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22:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html
NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах
NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах - РИА Новости, 09.05.2025
NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах
Беспилотники замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:36:00+03:00
2025-05-09T22:36:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Беспилотники замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы, сообщает телеканал NDTV. "Беспилотники были замечены около международного аэропорта Сринагара, в этом районе также были слышны взрывы", - говорится в материале. Минобороны Индии сообщает в своем аккаунте в соцсети X, что беспилотники были замечены еще в 25 населенных пунктах Индии вдоль границы с Пакистаном - в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
NDTV сообщил о беспилотниках в аэропорту индийского Сринагара и взрывах

NDTV: в аэропорту города Сринагар в Кашмире заметили БПЛА, прогремели взрывы

© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Беспилотники замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы, сообщает телеканал NDTV.
"Беспилотники были замечены около международного аэропорта Сринагара, в этом районе также были слышны взрывы", - говорится в материале.
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Минобороны Индии сообщает в своем аккаунте в соцсети X, что беспилотники были замечены еще в 25 населенных пунктах Индии вдоль границы с Пакистаном - в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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